На престижной регате в Пусане приморские яхтсмены выиграли три медали

Участниками соревнований стали около 400 спортсменов.

13–я традиционная парусная регата Busan Super Cup завершилась в Южной Корее. Около десяти лет подряд в ней принимают участие приморские экипажи и занимают призовые места.

Эти международные соревнования проходят в рамках Asia Sailing Week. Для Пусана это очень значимое мероприятие, которое всецело поддерживается администрацией города. В церемонии открытия и закрытия участвуют мэр или его заместители, все торжества проходят в престижном «Гранд-отеле».

В этом году в регате участвовало 50 яхт, около 400 яхтсменов 12 национальностей. Лодки были разбиты на четыре класса, в каждом из которых экипажи боролись за главный трофей.

Под гонки было отведено два дня. С погодой яхтсменам повезло, успели отгоняться до прихода циклона. Организаторы провели четыре гонки — по две в день. И если в первый день с утра ветер был небольшой, то к обеду он значительно усилился и не стихал, а только набирал силу, передает пресс-служба владивостокского яхт-клуба «Семь футов».

В первый день яхта Никиты Стральского (зачетная группа К30) оказалась самой быстрой и путем подсчета очков со 2–го места вышла на 1-ое. Корейский экипаж Blue Queen II взял лидерство в группе Open class с тремя очками. First доминировал в ORC2 и победил в обеих гонках, Gastion на втором месте. В группе ORC1 лидировали корейцы VIKIRA.

Во второй день при сильном ветре в 18-22 узла борьба экипажей была еще более красивой. «Тибурон» показывал хорошие скорости. Яхта Cool Peach II (Sota 36) с Михаилом Ермаковым на руле уже доукомплектованная спинакером (в первый день команда гонялась без этого паруса) шла хорошо, была заметна слаженная работа экипажа, который грамотно выбирал курсы.

Не обошлось без поломок. Сильный порывистый ветер плюс битая волна, как результат — поломка карбоновой мачты у яхты Blue Queen (Sota 36).

Итоги приморских экипажей распределились следующим образом:

Зачетная группа ORC1: «Тибурон» — 3-е место; Cool Peach II — 5-е место; Quantum GT — 6-е место.

Зачетная группа ORC2: First — 1-е место; Gastion — 3-е место; Samba — 4-е место; «Странник» — 10 место.

Зачетная группа Open: Arcada — 4-е место; Decision — 5-е место.