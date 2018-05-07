Ещё
Александр Филимонов завершает карьеру 27 мая. Интервью, видео
Далее:
Читайте также:
Ещё

Александр Филимонов завершает карьеру 27 мая. Интервью, видео 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Александр Филимонов — о своём футбольном долголетии, Романцеве, Лобановском, «Спартаке» и многом другом.
Филимонов — уникальный. Из «золотого» «Спартака» 1990-х все уже давно закончили карьеру. Он — единственный, кто до сих пор этого не сделал. Да, Филимонов по-прежнему пор является действующим футболистом — в свои 44 года! Но в мае и в этой истории будет поставлена точка. 27-го числа Александр проведёт последний матч за ФК «Долгопрудный», который будет для него прощальным. «Чемпионат» встретился с легендарным вратарём и услышал от него массу интересных историй — как Романцев шутил над доктором «Спартака», как Горлукович штрафовал Титова, как Цымбаларь учил Робсона здороваться и как сам Александр однажды получил нагоняй после победы с разницей в четыре мяча.
«Отец сказал: играй сколько сможешь»
— Неужели этот момент настал? Казалось, Филимонов будет играть до 50. — Можно было так сделать (улыбается). Хотя меня отправляют на пенсию последние лет десять. Близкие друзья регулярно шутят: «Когда уже закончишь?» — Почему уходите именно сейчас? — Это не совсем моё решение. Руководство «Долгопрудного» ещё в межсезонье обозначило такой сценарий. Тут хотят, чтобы больше играли молодые вратари. Месяц назад возник вариант с прощальным матчем, который стал бы праздником для меня и для города. Практики в последнее время у меня мало, а годы идут. Всё совпало. — А если бы вы чаще выходили на поле? — Я бы не заканчивал. Мне и отец — он сам в прошлом футболист — сказал: «Играй сколько сможешь». После того как я пришёл в «Долгопрудный», мы два года подряд занимали второе место. Если бы я чувствовал, что у меня нет сил или я не соответствую уровню, то сам бы сказал: ребята, мне пора заканчивать. Но результаты, достигнутые клубом за последние пару лет, я считаю успехом для клуба и для города. Особенно с учётом того, что в нашей лиге есть команды, у которых и финансирование лучше, и задачи ставятся выше. Я считаю, что не был статистом. Я не приходил сюда доигрывать или отбывать номер.
— И всё-таки: в чём удовольствие падать на землю в 44 года? — Странный вопрос. Если бы я чувствовал, что мне это неприятно, больно или некомфортно, я бы уже давно завязал. Но я, например, до сих пор играю в ЛФЛ — прыгаю, отбиваю мячи, выручаю команду. Всё как всегда. — Как сохранить в себе желание играть в футбол к такому возрасту? — Рецепта я не дам — у всех своё восприятие футбола. У меня так сложились обстоятельства. Когда был молодым, никогда не ставил цели играть до 45. Считал: как бог даст, так всё и будет. — На здоровье вы и сейчас не жалуетесь? — Есть проблемы, хронические болячки. Но они не мешают — я стараюсь правильно относиться к своему организму. — Игровой вес у вас в порядке — выглядите как огурчик. — Это образ жизни. Мне не надо себя заставлять. Хотя ограничения есть. Если бы я постоянно баловал себя калорийной едой, было бы сложно. — Многие говорят, что Филимонов не меняется. — Да. — Вы с этим согласны? — Я вижу и седые волосы, и морщины, когда смотрюсь в зеркало (улыбается). Меняюсь, как и все. Но лукавить не буду: есть ребята помоложе, которые выглядят старше, чем я.
«Приехали на игру — а раздевалки в церкви»
— Где-то читали, что первый матч в профессиональной карьере вы сыграли под чужой фамилией. Это правда? — Расскажу эту историю. Свой первый контракт я подписал в 1990 году — с молдавской командой «Заря» из города Бельцы. Она играла в буферной зоне чемпионата СССР. Кстати, надо бы подправить информацию на моей страничке в «Википедии» — там этого факта не указано. В чемпионате я не участвовал, но меня как молодого выпустили в паре товарищеских матчей. Один сыграл с болгарским клубом, второй — с румынским. Партнёры шутили, что я играю только в международных матчах. Через полгода я переехал в Йошкар-Олу, где поступил в институт. Но в местную команду меня тогда не взяли. А в соседних Чебоксарах тренером работал знакомый отца, его бывший одноклубник. В его команде было два вратаря: один возрастной, другой молодой. Меня позвали на подмену, но даже в заявку не включили. И тут совпало: ветерану под конец сезона досталась путёвка в круиз по Средиземному морю — попробуй откажись! А молодого вызвали в юношескую сборную. Я был единственным, кто мог ловить мяч. Вот меня и выпустили на поле, указав в протоколе фамилию Алексеев — был у нас такой защитник. Я два матча так провёл. — Первую зарплату помните? — 180 рублей. А когда всё-таки перешёл в «Дружбу» из Йошкар-Олы — в 18 лет, — стал там не только самым молодым, но и самым высокооплачиваемым футболистом. — Это как? — У всех в клубе была одинаковая зарплата — 200 рублей. Но я дополнительно получал 40 рублей стипендии. Советское время. Тогда у всех уровень зарплат был почти одинаковым. — Сходу назовёте число клубов, в которых вы поиграли? — Вроде бы 15. Если считать «Зарю». — За почти 30-летнюю карьеру наверняка было много удивительного? — У меня есть свежий пример очень необычной поездки. Отправились на матч с командой из посёлка Белоомут. Во-первых, через Оку переправлялись на пароме. Прямо на него заезжали машины, и мы ехали на другой берег. Во-вторых, поле было рядом с церковью. А раздевалки — в самой церкви! Представляете? Было чуточку непривычно. — В Интернете есть одна забавная фотография с вами — из 1990-х. Как это вообще возможно — тренироваться в таких условиях? — Ну было такое, да. В наши времена много чего случалось. Но если я сейчас начну про это вспоминать, современное поколение не поймёт. Они спросят: «Что там этот дядя рассказывает? Это было сто лет назад, и это никому не интересно». А у меня очень много мыслей по поводу того, что происходит у нас в футболе. — Например? — Некоторые, например, радуются, что мы достойно сыграли товарищеский матч с Францией. Но Россия проиграла, причём дома! И без шансов. Что значит — достойно? А наше поколение Францию обыгрывало в гостях. И «Реал» побеждали. Вижу, как за 20 лет изменилось восприятие футбола у нас в стране.
«В 2001-м понял, что «Спартак» пошёл не той дорогой»
— Вы работали с Романцевым, Лобановским и Слуцким. Были ещё тренеры, которых вы бы поставили особняком? — В тройку лучших тренеров, с которыми я работал, я бы включил Аленичева, а не Слуцкого. Тот футбол, который он ставит, мне ближе. — Романцевский? — Да. Со своими нюансами, конечно. Но когда я был в Туле, словно вернулся в те годы, в которые играл в «Спартаке». — По Слуцкому в «Москве» не было понятно, что это тренер с огромным потенциалом? — Честно говоря, нет. Он здорово объяснял свои мысли, доносил требования. Сразу давал понимание, чего хочет от игроков и как они должны это реализовать. Но по его управлению командой было заметно, что за плечами нет опыта профессиональной футбольной карьеры. В кризисные моменты по ходу матчей это проявлялось. — Каким запомнился Лобановский? — Основательным. Мэтр. У него всегда все чётко, по полочкам. Но я не скажу, что я был прямо-таки заворожен. Всё-таки я несколько лет работал с Романцевым. А он в плане внутреннего магнетизма не менее внушительная фигура. Да и сам футбол «Спартака» был ближе. Там, когда я выкидывал мяч, у меня было сразу несколько возможных адресатов. А в Киеве я заносил руку и видел только спины игроков. — Переезд в Киев в 2001-м — ошибка? — Уход из «Спартака» — не ошибка. — Почему? — Я тогда уже видел, что клуб пошёл не той дорогой. Странные трансферы, непонятные люди в «Спартаке», которые раньше ни при каких раскладах не могли оказаться в команде. Атмосфера была уже не та. Я лично переговорил с Романцевым и сказал ему, что хотел бы поиграть в Европе. Понимая, что я могу скоро уйти, Олег Иванович стал наигрывать Левицкого. Я его в этом смысле понимаю. А потом в Киеве сломался Шовковский. Всё было решено за два дня. Я даже ни с кем не попрощался. Вещи из Тарасовки забирали родственники.
— Сейчас понимаете, что годы, проведённые в «Спартаке», — счастье? — Я и тогда это понимал. Чемпионские эмоции ни с чем не сравнить.
«Сбрил бороду и услышал от ребят: «Неужели заплатили»?
— Романцева вспоминаете с теплотой? — Да. Сейчас, когда мы встречаемся на ветеранских мероприятиях, очень душевно общаемся. — В одном из интервью вы сказали, что у вас была обида на одно решение Романцева. — Я оказался единственным из основного состава, кому не заплатили премиальные за победу в чемпионате-1996. Почувствовал несправедливость. Но тем не менее даже мысли уходить из команды у меня не возникло. Понимал: я играю в лучшем клубе страны, чемпионе. Я получаю удовольствие от футбола, и это всё перекрывает. Я проглотил эту ситуацию и пошёл дальше. И сейчас ни в коем случае не держу зла на Олега Ивановича. Наоборот, благодарен ему за всё то, что он сделал для меня. Показательно: даже после того, как я ушёл из «Спартака», он вызывал меня в сборную. — Часто сталкивались с несправедливостью в футболе? — Чуть ли не в каждом клубе (улыбается). Бороться просто — обо всём договариваться на берегу. — Играя в «Арсенале», вы отрастили бороду — и долго не сбривали её, в знак протеста против невыплаченных команде премиальных за выход в ФНЛ. Вы упёртый. — Это был вопрос принципа, уважения к игрокам. Поймите, мне же в Туле уже не 20 лет было. Я к тому моменту что-то сделал для российского футбола. И когда обещания даются, но не выполняются — это неправильно. В итоге я своего добился — мне всё выплатили, и в тот же вечер я сам всё сбрил. Педагогический ход работал: при каждой встрече со мной руководство видело бороду и вспоминало о долгах. И в тот момент заплатили только мне. Остальным ребятам тоже — но через какое-то время. — Когда игроки увидели вас без бороды — сразу всё поняли? — Конечно. Хотя некоторые удивлялись: «Неужели заплатили?»
«Зашёл в кабинет к Романцеву — а он весь в дыму»
— Вы не раз рассказывали, что в «Спартак» попали случайно — оказались в офисе ПФЛ на Солянке и там попали на глаза начальнику команды Жиляеву. А что вы там делали? — Я тогда был без клуба и приехал в офис ПФЛ проверять подлинность своего истекшего контракта с «Текстильщиком». Боялся, что они со мной подписали одну версию, в клубе оставили вторую, а в офис лиги прислали вообще третью. — Были опасения так считать? — Да, похожая история была у моего партнёра по «Текстильщику» Вити Навоченко. Он и посоветовал: «Съезди в ПФЛ, разберись». Мне это было важно, потому что от размера зарплаты зависела сумма компенсации за молодого игрока — я тогда ещё подходил под это определение. Но в итоге с контрактами всё оказалось в порядке. И тут встретил Жиляева: «О, Саша, мы тебя как раз искали. Переходи к нам». Я не понял только, как они меня искали — меня можно было легко найти. Футболистом я уже тогда был довольно известным: игрок молодёжной сборной, участник еврокубков. — Согласились на предложение прямо на месте? — Нет. Сначала нужно было обсудить условия. — Смелый вы. У Романцева в «Спартаке» в те годы была позиция: само приглашение в команду — за счастье. Кто интересуется деньгами, пусть идёт в другие команды. — Тут интересная история. Олег Иванович приглашал меня ещё до этого эпизода. — Как это было? — В конце 1995-го, после матча «Текстильщика» со «Спартаком», ко мне подошёл тренер команды Сергей Павлов и сказал: «Саша, с тобой хочет поговорить Романцев по поводу приглашения в „Спартак“. Мы вместе подошли к нему. Олег Иванович обозначил свой интерес. Я ответил, что подумаю. Опять-таки ждал, что мне озвучат условия. Не мог же я, условно, приходить на два рубля. А Романцев, как я уже потом понял, хотел услышать от меня принципиальное согласие. Чтобы уже дальше переходить к обсуждению контракта. Но если я сказал „да“, то затем уже не могу говорить „нет“. Хотя потом узнал, что так можно (улыбается). Может быть, именно поэтому в переговорах со мной случилась пауза, и мне никто не перезвонил. — Онопко рассказывал, что в 1995 году в „Спартаке“ получал 10 тысяч долларов. — У меня была сумма такого же порядка. А вот некоторые молодые долго играли на ставках дублёров. Притом что стали чемпионами и выступали в еврокубках. — Сколько раз в „Спартаке“ вам повышали зарплату? — Один. Причём я не просил об этом — Романцев сам мне её повысил. Для меня это было очень неожиданно. Он вызвал меня в свой кабинет на третьем этаже. — Про который ходят легенды. — Да. Я и сам был поражён, когда в первый раз там оказался. Всё в табачном дыму, полумрак — и Олег Иванович за столом. — Вы сами не курили? — Во втором классе начал. И тогда же бросил. Видели, что старшие курят — тоже попробовали. Никакого удовольствия. — А к алкоголю как относитесь? — Если знать время, место и меру — вообще спокойно. Виски после сезона мог себе позволить. Я даже коллекционировал разный алкоголь. У меня дома есть книжка „1444 коктейля“. — Делали? — Да. Но не все, конечно. Сделал немногим меньше сотни. Там масса экзотических ингредиентов — где их все найдёшь?
»Горлукович объявил собрание. А потом оштрафовал Титова»
— Расскажите какую-нибудь весёлую историю из спартаковских времён. — Ну, например, такая. У Цымбаларя и Мамедова была склонность к лишнему весу. Они находились в этом плане под особым контролем. И тут ситуация: сборы, взвешивание. Превышений вроде бы ни у кого нет. Но в этот момент к доктору Василькову подходит лично Романцев. Сзади него: Цымбаларь и Мамедов. Олег Иванович говорит: «Так, Юрий Сергеевич, есть информация, что ты покрываешь игроков. Давай-ка этих двоих перевесим». Тот: «Давайте, какие проблемы?» Взвешиваются — у Цымбаларя пять лишних килограмм, у Мамедова три. Васильков в шоке, ничего не понимает. Только что же всё в порядке было. — И? — Выяснилось, что доктора разыграли. Ребята надели на себя тренировочные пояса, а Васильков в стрессовой ситуации подвоха не заметил. Веселились. Ещё мне запомнилась история с фотографией. — Какая? — После победы над «Ротором» в чемпионате-1997, которая принесла «Спартаку» золотые медали, был сделан командный снимок. Но на нём не оказалось Романцева — Олег Иванович в это время давал интервью. Не было на фотографии и нескольких игроков — например тех же Цымбаларя и Мамедова. Зато в кадр влезли какие-то два непонятных мужика. Снимок на память из Волгограда был единственным. Что делать? И в клубе после этого решили слепить фотомонтаж — вклеили в фотографию вместо этих мужиков Илью, Рамиза и Олега Ивановича. Она смотрелась несколько забавно.
Два фото с матча «Ротор» — «Спартак»: найдите 6 отличий
Первое фото с матча в Волгограде 1997 года — оригинальное. Второе — монтаж. Найдите шесть отличий.
— Некоторые игроки говорили, что боялись Романцева. Мы были удивлены, обнаружив эти же слова в одном из ваших старых интервью. — Конечно, я боялся. Человек поменял моё футбольное мировоззрение. Он несколько поколений игроков научил играть в фирменный футбол, привил им дух победителей, изменил отношение к тренировкам и партнерам. Первый шаг к этому я ещё с Ярцевым сделал. Думаю, если бы я сразу попал к Романцеву, было бы сложнее.
— Почему? — Высочайшая требовательность. Ты думаешь, что отработал на тренировке или отыграл нормально. А он потом объясняет, что надо было действовать намного лучше. Был один разбор матча, который я запомнил надолго. — Расскажите. — Мы играли с болгарским «Литексом» в предварительной стадии Лиги чемпионов. Выиграли 6:2. А первую игру, в гостях, — 5:0! Один из голов в Москве пропустили следующим образом. Мяч у меня. Парфёнов открыт, но на него движется соперник. Я кидаю ему мяч, он в лимите времени делает пас, следующая передача тоже под прессингом. В итоге перехват и гол в наши ворота… Разбор матча. Ничего не предвещало грозы. И тут дошли до обсуждения этого гола. Романцев был очень зол. И назвал виновным в голе меня — потому что плохо разыграл. В любой другой команде на это бы не обратили внимания. Я тогда совершенно не ожидал такого. — Вы все игровые эпизоды так хорошо помните? — Это была ошибка, за которую мне досталось — поэтому и помню. Это уже был 1998 год, я в команде три года играл. Не новичок какой-то. Но Олег Иванович не смотрел на личности. — Были ещё слова Романцева, которые запомнились? — Перед сезоном-1999 на первой же тренировке после отпуска он сказал: «Ребята, никто в СССР и России больше трёх раз подряд чемпионат не выигрывал. Давайте постараемся». Эта мысль стала не просто задачей на сезон — она у меня в голове была постоянно. Не давила, а помогала и мотивировала. — При вас в «Спартаке» появились первые легионеры. Над Робсоном много шутили? — Его Цымбаларь разыгрывал постоянно. Научил разным матам и сказал, что этими словами надо здороваться с людьми. Робсон их вместо «привет» говорил. Хорошо, хоть не Олегу Ивановичу. С Романцевым шутить никто не рисковал.
— Про Горлуковича рассказывают невероятные истории. Как он отбирал у Аленичева мобильник и разговаривал по нему четыре часа. Как людей из парилки выгонял. — Не выгонял! Просто поддавал столько пара, что сами все вылетали. И я тоже. Дед в 1996 году сделал очень многое для нашего чемпионства. И я не только о голе со штрафного в ворота «Ростсельмаша». Помню, был момент, когда «Спартак» притормозил, игра не шла. Тогда Горлукович объявил, что будет собрание футболистов. Своим кругом, без тренеров. В итоге на него не пришли Титов и Мелешин. — Что с ними сделал Горлукович? — Оштрафовал. — Заплатили? — А куда денутся? Это вопрос уважения к партнёрам. Все обо всём договорились, нарушать договор неправильно. — В «Спартаке» был ещё один интересный персонаж — Баранов. Закончил играть — и пропал. Ни с кем из старых партнёров отношений не поддерживает. — Это меня не удивляет. Он ещё во время игровой карьеры нам говорил, что после её окончания мы его не найдём. Так и вышло.
«Люди говорили, что я сломался после Украины. Но это не так»
— Если бы отмотать карьеру назад, что бы вы в ней изменили? — В футболе я бы ничего менять не стал. Другое дело — в личной жизни. — А в футболе — почему нет? — Менять надо, если ты где-то недоработал или схалтурил. У меня такого не было. Я был честен по отношению к себе или к партнёрам. Другое дело, если говорить о конкретных эпизодах. Но это сейчас анализировать просто. Если бы я все эти моменты отыграл по-другому, у меня вся карьера бы на ноль прошла (улыбается). Я играл, как подсказывали опыт и игровая ситуация. — Начиная с 1999 года все вас спрашивают про один-единственный эпизод. Это сильно злит? — Эмоции менялись. Была злость, было непонимание. С возрастом реакция стала менее чувствительная. Иной раз люди подходят и говорят: «Мы не хотим вам напоминать про Украину. Но вы не берите в голову». Так я и так не беру! Вроде пытаются поддержать, но зачем это делать таким образом? — Переживают больше вас? — Они переживают это только в тот момент, когда видят меня. — Вам обидно, что у многих сильный вратарь Филимонов ассоциируется с одним матчем? — Отношусь к этому философски. Вот вам пример. Меня пару лет назад спросили: «А вы до сих пор играете в мини-футбол?» — «Я никогда в него профессионально не играл», — ответил я. — «А, ну в пляжный», — уточняют. Понимаете? Я там провёл три месяца из почти 30 лет карьеры, а ассоциации у людей всё равно идут с ним. Притом что я после пляжного футбола играл в РФПЛ, в «Арсенале». Ну и стоит ли на это реагировать?
— Что для вас важнее — титулы чемпиона России в «Спартаке» или Кубок мира в пляжном футболе за сборную страны? — Это вопрос на уровне, кого любишь больше — папу или маму? Для меня это равнозначные титулы. Многие мои товарищи шутят о пляжном футболе. Ставят его в один ряд с матчами звёзд эстрады. Но я всегда напоминаю, что ФИФА проводит всего четыре турнира — и пляжный ЧМ среди них. — Сейчас нет желания вернуться в пляжный футбол и побеждать бразильцев? — Вот и у вас эта психология. В пляжном футболе не легче побеждать. И шансов на победу там не больше. Мы чемпионами стали во многом вопреки. — Почему? — Была одна история: нас перед ЧМ во время подготовки выселили из пансионата. РФС не перевёл деньги. Это было за два дня до вылета на турнир. Но, несмотря на это, мы сыграли достойно. — Вы в судьбу верите? — Думаю, что есть высшая сила. Она и даёт, и отбирает. Другое дело, что я не фаталист. Не плыву по течению, а стараюсь сам влиять на свою судьбу. — Был период, когда вы говорили, что не верите в бога. — Я говорил, что против обязательных походов в церковь. Человека не надо заставлять делать что-либо. Это должно быть личным. Я крещёный, православный. Но я не стремлюсь соблюдать все обряды. Вы же сейчас про ту ситуацию перед Украиной, когда я не пошёл с командой к батюшке? Но я и до неё не ходил в церковь, и всё было нормально. — Мы не только про неё. Но раз уж вы сами затронули эту тему… — Не пропусти я тот гол, никто бы вообще об этом не вспомнил. Или если бы доктор Васильков не поднял эту тему в своём интервью. У меня такая позиция: если ты ходишь в церковь — ходи постоянно. Но не надо никого обманывать. Это как в футболе: сегодня пришёл на тренировку, а завтра решил, что тебе неохота, ты устал. Для меня это то же самое. Если ты чем-то занимаешься, надо делать это от и до. — Когда в последний раз ловили себя на проявлении сентиментальности? — Сейчас не вспомню. Но такое было. Я не железный, как многие думают. — Плакали когда-нибудь? — В детстве да. Во взрослой жизни нет. — Даже после Украины? — Какие слёзы, если у нас через шесть дней игра с «Локомотивом»? Надо было вставать и идти дальше. Причём в первые полгода шла поддержка. А потом пошла непонятная волна. Люди стали говорить, что после того гола я сломался. Но это не так. Напомню, что после Украины я ещё трижды стал чемпионом России. Сначала я пытался изменить общественное мнение, рассказав, что произошло и как произошло. Потом понял — это бесполезно.
— Чтобы закрыть тему той злосчастной игры, зададим ещё один вопрос. Администратор сборной Александр Хаджи рассказал, что перед той игрой у вас была волнительная жизненная ситуация. Одновременно забеременели и жена, и подруга. Это могло на вас повлиять? — Это могло, да. Возможно, и повлияло…
«Полтора месяца тренировался со сломанным пальцем»
— Сколько раз ломали пальцы? — Два. Один перелом — уникальный. Дело было перед ЧМ-2002. Первая тренировка в Бору. Отбивал мяч и почувствовал боль. Решил не обращать внимания. Замотал мизинец пластырем и стал заниматься дальше. После тренировки смотрю — палец весь синий. Ладно, просто выбил — решил я. В итоге с такой рукой тренировался полтора месяца. Вернулся из Японии — решил всё-таки сходить в ЦИТО. Сделали снимок и говорят: «У тебя перелом». А палец уже неправильно сросся. Предложили сломать его снова и вставить спицы, чтобы он был ровным. Сказали, что восстановление займёт месяц. Я ответил: «Какой месяц — у меня уже через неделю чемпионат начинается». И отказался. — Странных травм в карьере не было? Как у Канисареса, который упал в ванной и порезался, а в итоге пропустил чемпионат мира? — Как-то делал ремонт дома — уже здесь, в Долгопрудном. Резал пластиковый плинтус и попал ножом по пальцу. Приличная рана была. — Сколько пропустили? — Нисколько. Хотя перед каждой тренировкой приходилось перематывать пальцы, а потом чистить эту рану. — На чемпионате мира Нигматуллин справедливо был первым номером? — Абсолютно. На тот момент он был лучшим вратарём страны. — Вы с ним были друзьями? — Нет. Но и проблем с ним у меня не возникало. Я не бесконфликтный человек, но с партнёрами всегда старался поддерживать ровные отношения. — Вратари могут дружить? — Да. Я, например, дружил и до сих пор дружу с Андреем Сметаниным. — Вратари по-разному относятся к конкуренции. Кому-то она нужна, а для кого-то важно чувствовать себя незаменимым. Вы из какой категории? — Я для себя на этот вопрос давно ответил. Важна конкуренция с собой — то, что ты показываешь на поле. Можно быть первым номером в клубе, а потом попасть в сборную и столкнуться с реальной конкуренцией. И не выдержать её. Потому что там есть вратари, не уступающие тебе в классе. Или другая ситуация: ведёте с конкурентом борьбу за место в составе. Потом он уходит в другую команду — и ты сразу расслабляешься. Вопрос принципиальный в том, что надо делать во время игры. Не конкуренцию выигрывать, а мячи отбивать. Есть конкурент или нет его — мне надо делать всё, чтобы не мяч не залетел в ворота. — Романцев недавно признался, что считает ошибкой невызов на ЧМ-2002 Овчинникова. И рассказал историю: мол, опытные игроки перед турниром пришли к нему и попросили не вызывать Сергея. Мол, это повлияет на атмосферу в команде. — Я эту историю не помню. Но такое могло быть. В сборной действительно очень важен микроклимат. Люди здесь не на контракте, а собраны на маленький промежуток времени. Важно, чтобы коллектив был единым целым. Сам Романцев обжигался на этом в 1996 году. Насколько я помню, перед ЧМ Овчинников давал колкие интервью. При этом ни у кого не было ощущения, что мы не справимся без него. Поэтому в сборной его никто особенно не ждал. — Почему сборная провалилась в Японии? — У меня до сих пор нет ответа на этот вопрос. Может, не повезло. Может, в игровом смысле чего-то не хватило. Но всё равно — даже тогда команда не производила такого удручающего впечатления, как в последнее время. Как в анекдоте — помните? То была совсем не чёрная полоса.
«Я бы ещё поработал с Аленичевым»
— Кого из друзей обязательно хотели бы видеть на своем прощальном матче? — Было бы символично увидеть там Аленичева. Мы же играем с Великими Луками — он оттуда родом. Я звал его, но он не сможет. — Вы восстановили отношения после ухода из «Арсенала»? — Мы их и не разрывали. Просто они перешли в другой формат. — Вы остались друзьями? — Наверное. Порой созваниваемся. Но мы точно не близкие друзья. До «Арсенала» мы тесно не общались. И сейчас отношения такие же, как и до совместной работы. — Причина вашего ухода из «Арсенала» — спортивная? — Нет. — Обида осталась? — Нет. Я понимаю его мотивы. Но рассказывать о них подробно всё ещё не хочу. — Если бы появилась возможность поработать вместе, согласились бы? — Без проблем. — С кем из «Спартака» у вас были самые тёплые отношения? — С Бузникиным, с Кечиновым. С Валерой нас помимо прочего объединяет любовь к творчеству Владимира Кузьмина. Тесные отношения были и с Ананко. Но теперь мы с ним не общаемся. В том, чтобы я больше не играл за «Арсенал», его желания, наверное, было гораздо больше, чем у Аленичева.
«Сын хотел играть, но не хотел тренироваться»
— Некоторые, закончив, сталкиваются с депрессией. Вам это не грозит? — Уверен, что нет. Я уже несколько лет играющий тренер. А это и есть плавный переход к от статуса игрока к тренеру. Так что не будет ни ломки, ни переживаний. — В статусе играющего тренера вы фактически обучаете своих конкурентов — это не странно? — Я играющим тренером стал как раз здесь, в «Долгих Прудах». До моего приглашения у них был всего один вратарь. И у меня сердце защемило, когда я впервые увидел его тренировку. Представьте: ранняя весна, ветра холодные ещё. И вся команда побежала, а от общей группы один парень идёт в сторону ворот. Пытается что-то с мячом делать, разминаться. Ну что это такое? Когда я стал частью команды, мы стали тренироваться вдвоём. Так как играл я, то это было не обучением конкурента, а просто передачей опыта и знаний коллеге. В тульском «Арсенале» была аналогичная ситуация. Я не приходил тренировать парней уровня Габулова, Рыжикова или Акинфеева. У нас с ребятами был разный статус. Их надо было учить, подсказывать, помогать. Поэтому никаких трений не возникало. — Споры на тренировках часто возникают? — Да постоянно. Пенальти на спор, штрафные. В ташкентском «Локомотиве» был главный тренер Вадим Абрамов. Он любил после тренировки спорить с игроками, кто точнее пробьёт по воротам. А с вратарями — на то, что забьёт им. Спор начинался с бутылки шампанского, а заканчивался тысячах на 10 долларов. Он часто проигрывал — но никогда не отдавал. А в «Долгопрудном» у нас новый спор — не материмся на тренировках. Каждый мат — кувырок. Сначала кувыркались очень много — и я в том числе. Но способ эффективный — сейчас уже ругаемся ощутимо меньше. — Сейчас у вас квартира в Долгопрудном — 10 минут от стадиона. Всегда о таком мечтали? — Когда я играл на Кипре, у меня дом был в 100 метрах от моря — вот о таком я мечтал. Отсутствие финансирования, к сожалению, вынудило вернуться. Я от той команды получил деньги только через два года. Для Кипра это нормальная история. А в другие местные команды не звали — там в основном смотрят игроков ЕС. — Возможно ли, что в будущем вы станете главным тренером, как Черчесов? — Если бы мне задали этот вопрос пару лет назад, я бы ответил: точно нет. Сейчас уже не исключаю такого поворота. Могу представить себя и детским тренером — у меня с ребятишками нормальный контакт. Если что-то не сложится во взрослом футболе, без работы сидеть не хочу. — Бизнесом пробовали заниматься? — Была футбольная школа Александра Филимонова. Но ей больше управляла моя вторая жена. Я был действующим футболистом и сказал: «Хочешь — занимайся. У меня сейчас возможностей включаться нет». Что сейчас с этим юридическим лицом, я не знаю. — С бывшей женой не общаетесь? — Нет. Она сделала много плохих вещей. Поэтому нет никакого желания общаться. — Вы ведь женаты третьим браком? — Да. — Разводы давались тяжело? — Для меня — да. Но если отношения вредят всем, смысла держаться за них нет. Даже ради детей. С ними — сыном от первого брака и дочками от второго — я, кстати, регулярно общаюсь. — Сын, кажется, занимался футболом? — Да. Но там у него не пошло. Я как-то у него спросил: «Ты хочешь играть в футбол?». «Да», — ответил он. — «Но для этого же надо тренироваться». — «А вот тренироваться не хочу». Сейчас учится в российском экономическом университете имени Плеханова.
«Фрезеровщик второго разряда»
— Вы человек азартный? — Да. Поэтому не играю в казино. По молодости пару раз заходил, проиграл. Не скажу, что много. Но мне не нравится, когда в игре результат зависит не от меня, а от того, как ляжет кубик. Больше по душе шахматы и шашки. — Вы получали юридическое образование — зачем? — Само образование я получал практически заочно по совету бывшей тёщи. Она была руководителем института, где я в итоге прошёл обучение. Плюс бывшая жена подсказывала какие-то моменты, она тоже юрист. Потом так вышло, я эти знания использовал против неё — когда она поступила несправедливо, с моей точки зрения. В общем, самые большие знания у меня в Семейном кодексе (улыбается). Но это не очень правильная история, разумеется. — Старость вас пугает? — Нет. Это естественный процесс. С каждым годом начинается новый интересный этап. Я сейчас читаю много литературы для тренеров, многое узнаю. — Вы читали Солженицына. Как к нему пришли? — Я начинал, когда его только разрешили в Союзе — мне было лет 15-16. Читал в «Новом мире». В более зрелом возрасте вернулся к его творчеству. Сейчас тяжело даётся «Красное колесо» — там описана более ранняя эпоха, начало прошлого века. В ту атмосферу погружаться сложнее, чем во времена ГУЛАГа. Но очень интересно. — Продолжите фразу: мало кто знает, но футболист Филимонов на самом деле неплохо умеет… — Работать на фрезерном станке. — Да ладно. — Да, я фрезеровщик второго разряда. Это результат советской системы образования. В старших классах у нас была дополнительная нагрузка под названием УПК — учебно-производственный комбинат. Обучали азам технических профессий. Кто-то был автослесарем, кто-то водителем. Я стал фрезеровщиком. Отдельные навыки помогают в работе по дому. Что ещё? Умею отлично жонглировать тремя футбольными мячами — освоил это в 39 лет. А в 43 года научился делать передачу левой ногой на 40 метров. — Так, может, не заканчивать? Ещё чему-нибудь научитесь. — Так я же говорю: я бы ещё играл. Но раз попросили — пришлось согласиться. И сказать «стоп».
Чемпионат.com: последние новости
Головин: в матче с «Арсеналом» всё сложилось в нашу пользу Харвик выиграл гонку NASCAR в Довере Хартли — о поражении 1:8: жаль Гудлевскиса, игроки Латвии бросили его одного
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Изменщицу» Медведеву гонят из России239
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера80
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой133
Роднина об уходе Медведевой: в группе Тутберидзе проблемы1
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки16
Новости партнеров
Видео
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
04:12
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой
Фигурное катание
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
00:14
«Изменщицу» Медведеву гонят из России
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:14
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение