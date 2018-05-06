«Шахтер» воспользовался подарком

У каждого свои задачи

Для «горняков» наступил момент истины — уже сегодня команда Паулу Фонсеки может оторваться от оступившегося накануне «Динамо» на пять очков и фактически «закрыть» гонку за «золотом». Так что настрой у «оранжево-черных» обещает быть боевым. Даже несмотря на отсутствие дисквалифицированных Марлоса и неплохо вписавшегося в команду Оларенважу Кайоде, а также травмированных Ивана Ордеца, Александра Зубкова Дмитрия Гречишкина и Вячеслава Танковского. На острие атаки у «Шахтера», скорее всего, выйдет лучший бомбардир чемпионата Факундо Феррейра, а на правом фланге — Иван Петряк . Впрочем, здесь, как говорится, возможны варианты.

«Заре» также есть за что бороться. Отставание от идущей третьей «Ворсклы» минимальное, вот только календарь оставшихся матчей — врагу не пожелаешь… Да и кадровые потери не сулят «черно-белым» легкой жизни — в Харьков не приехали два основных центральных защитника — Вячеслав Чечер , перебравший желтых карточек, и получивший одноматчевую дисквалификацию благодаря медиаресурсу «Шахтера» Александр Сваток . Вину защитника сначала определил телеканал «Футбол», а КДК послушно взял под козырек. Совершенно очевиден факт, что если футболист «Зари» и задел ненароком оппонента (речь о Жулио Сезаре и игре с «Вересом» в прошлом туре), то не имел умысла не то что нанести травму, но и вообще нарушить правила. Знают, куда бить — по обороне соперника. Там ведь и так не будет Вячеслава Чечера, Василия Приймы Евгения Опанасенко и Александра Тымчика.

Итог возни на ТВ и оперативной работы «ручного» КДК, почему-то проигнорировавшего Тайсона и Дентиньо и наказавшего Кайоде за рукоприкладство одним матчем, — дисквалификация Сватка на один поединок. Почему лишь один? Все просто. Следующий матч у «Зари» — с «Шахтером». А после него — игра с «Динамо». Поэтому два матча Александр получить не мог.

Выбор Юрия Вернидуба в сложившейся ситуации вызывает серьезный интерес. Когда Сваток получил травму в самом начале домашней игры с «Шахтером», его заменил Василий Прийма, но в следующем матче против «Динамо» играл Мохаммед Эль-Буаззати. Получилось плохо и там, и там — 0:3 с «горняками» и 0:4 в Киеве, что дает возможность предполагать и какое-то третье, неожиданное решение от тренера.

Повторение запорожского поединка

Стартовые составы команд не удивили. У хозяев, как и ожидалось, с первых минут вышли Петряк и Феррейра, а у гостей пробоины в обороне закрывали необстрелянный в Украине Эль-Буаззати и парочка-выручалочка Гордиенко.

Встреча началась без разведки. Мотивированные лидеры таблицы выдали мощный старт — как и в недавнем поединке в Запорожье. Правда, никакой остроты у ворот Лунина не было. Силас сотоварищи перекрыли сопернику кислород в центральной зоне и опасно контратаковали. В одной из таких атак на 8-й минуте луганчане имели прекрасный шанс открыть счет, но Громов не сумел переиграть Пятова в ближнем бою. «Горняки» ответили на 15-й минуте неточным выстрелом Фреда из пределов штрафной, а на 20-й вовсе вышли вперед — футболисты «Зари» упустили Феррейру, и тот точно пробил в дальний угол, отличившись в 21-й раз в сезоне. До конца тайма получившие преимущество «оранжево-черные» и луганчане обменялись полумоментами и предупреждениями и отправились отдыхать.

Супергол Юри и месть Тайсона

Старт второй половины остался за «Шахтером» — опасно пробивали Тайсон и Ракицкий. Луганчане не прижимались к собственным воротам, но и на чужой половине создать неприятности сопернику не могли. Все перевернул с ног на голову Иури, здорово подставившийся под удар Лунева с угла штрафной — мяч от штанги залетел в ворота.

Дальше посыпались желтые карточки и, как следствие, тренерские перестановки. «Заря» старалась укрепить оборонительные редуты, а хозяева — освежить атакующую линию.

В результате все решило индивидуальное матерство Тайсона. Бразилец решился на шикарный рывок к штрафной, обыграл троих защитников и пробил в дальний угол. Итог — 2:1, которые свели к нулю шансы «Динамо» на чемпионство. Отрыв дончан за два тура до конца составляет пять очков. «Заря» же теперь отстает от «Ворсклы» на 2 очка. Вполне вероятно, что судьба прямой путевки в групповой раунд Лиги Европы решится в очном поединке команды в Полтаве.

Бушля Максим

Доброе утро! Начните день с просмотра лучших моментов эмоционального матча #ШахтерЗаря. Это того стоит!https://t.co/Fmn9cC2jcZ pic.twitter.com/cDjdWVZled— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 6 мая 2018 г.