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11-летний мотоциклист победил на первенстве Ставропольского края
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11-летний мотоциклист победил на первенстве Ставропольского края 

АиФ Ставрополье 25 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Юный мотокроссер из Железноводска Александр Федорцов победил на краевом первенстве, сообщили STAV.AIF.RU в городской администрации.
Первенство края по мотокроссу, приуроченное к 73-й годовщине Победы в ВОВ, проходило 5 мая 2018 года. 11-летний мальчик обошёл своих соперников в первом этапе лично-командного чемпионата и завоевал Кубок губернатора СК.
Александр Федорцов из Железноводска — неоднократный призёр международных соревнований и обладатель медалей высшей пробы. На этот раз он стал лучшим в классе мотоциклов 65 куб.см.
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