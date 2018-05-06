11-летний мотоциклист победил на первенстве Ставропольского края

Юный мотокроссер из Железноводска Александр Федорцов победил на краевом первенстве, сообщили STAV.AIF.RU в городской администрации.

Первенство края по мотокроссу, приуроченное к 73-й годовщине Победы в ВОВ, проходило 5 мая 2018 года. 11-летний мальчик обошёл своих соперников в первом этапе лично-командного чемпионата и завоевал Кубок губернатора СК.

Александр Федорцов из Железноводска — неоднократный призёр международных соревнований и обладатель медалей высшей пробы. На этот раз он стал лучшим в классе мотоциклов 65 куб.см.