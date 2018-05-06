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Динияр Билялетдинов: «В 2004 году „Локомотив“ играл больше в тактический футбол»
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Динияр Билялетдинов: «В 2004 году „Локомотив“ играл больше в тактический футбол» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник Динияр Билялетдинов, выступавший за «Локомотив» с 2004 по 2009 год, заявил, что неправильно сравнивать «Локо-2004» и нынешнюю команду, так как сам футбол изменился.
— «Локомотив» 2004 года и нынешний — это две разные команды. Тогда, в 2004-м, команда играла больше в тактический футбол. Были Лоськов, Маминов, Хохлов. Эти люди могли контролировать мяч, доминировать на поле на протяжении всего матча. Сейчас мы видим, что команда играет в быструю атаку. Пользуется своими сильными сторонами и слабостями соперника. В этом сезоне в завоевании золота большая заслуга Ману Фернандеша. Он является диспетчером команды, но, например, если сравнивать его с Лоськовым, то это футболисты разного плана. Но по качеству игры они примерно сопоставимы. Какой «Локомотив» сильнее? Их нельзя сравнивать, потому что футбол идет вперед — в сторону убыстрения.
5 мая в предпоследнем, 29-м туре, «Локомотив» обыграл "Зенит" со счетом 1:0 и оформил себе досрочное чемпионство в РФПЛ.
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