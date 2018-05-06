Ещё
Алексей Житник: «Вашингтон» одержал важную победу, но «Питтсбург» нельзя хоронить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Житник: «Вашингтон» одержал важную победу, но «Питтсбург» нельзя хоронить 

Советский спорт 30 минут назад
Минувшей ночью «столичные» обыграли соперника (6:3) и повели в серии со счетом 3-2.
— Для меня это сюрприз. Перед стартом отдавал 60-65 процентов в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли. Третьи-четвертые звенья, способные в отличие от вашингтонских забить, чемпионский опыт Кросби, Летанга, Малкина — эти факторы должны были сработать на «Питтсбург». Но пока — абсолютно равная борьба и реализация «Вашингтоном» преимущества своего льда, завоеванного еще в регулярном чемпионате, — сказал Житник.
— Обычно при счете 2-2 пятый матч становится решающим… — Да, «столичные» одержали очень важную победу. Но «Питтсбург» ни в коем случае нельзя хоронить, команда очень опытная, качельная. После 3:6 способна выдать, условно, 6:0. Единственный минус — «пингвины» проводят третий 100-матчевый сезон кряду, могут возникнуть проблемы с мотивацией, да и силы не беспредельны.
Советский спорт: последние новости
Неманья Пейчинович: Хочу остаться в «Локомотиве», вместе у нас получается выигрывать Появилась инструкция по проносу на матчи ЧМ-2018 флагов и баннеров Аркадий Дворкович: «Локомотив» не будет снижать бюджет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой135
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Облизывающий соперников хоккеист разозлил НХЛ17
Головкин досрочно завершил бой с Мартиросяном2
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение