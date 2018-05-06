Алексей Житник: «Вашингтон» одержал важную победу, но «Питтсбург» нельзя хоронить

Минувшей ночью «столичные» обыграли соперника (6:3) и повели в серии со счетом 3-2.

— Для меня это сюрприз. Перед стартом отдавал 60-65 процентов в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли. Третьи-четвертые звенья, способные в отличие от вашингтонских забить, чемпионский опыт Кросби, Летанга, Малкина — эти факторы должны были сработать на «Питтсбург». Но пока — абсолютно равная борьба и реализация «Вашингтоном» преимущества своего льда, завоеванного еще в регулярном чемпионате, — сказал Житник

— Обычно при счете 2-2 пятый матч становится решающим… — Да, «столичные» одержали очень важную победу. Но «Питтсбург» ни в коем случае нельзя хоронить, команда очень опытная, качельная. После 3:6 способна выдать, условно, 6:0. Единственный минус — «пингвины» проводят третий 100-матчевый сезон кряду, могут возникнуть проблемы с мотивацией, да и силы не беспредельны.