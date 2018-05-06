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Родственников павшего бойца из Чкаловской области ищут вологодские поисковики
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Родственников павшего бойца из Чкаловской области ищут вологодские поисковики 

Вологда.рф 12 минут назад
Фото: Вологда.рф
Медальон на имя Михаила Ивановича Данилова нашли члены Вологодского объединения поисковиков. Помощи просят в установлении личности бойца и поиске родственников. Межрегиональная экспедиция сейчас работает в селе Вороново Ленинградской области, ведутся раскопки в местах сражений.
Предположительно боец родился в 1910 году в Чкаловской области — деревне Савельская Абдулинского района. На фронт призван там же, последнее место службы в воинском звании красноармейца — 191 стрелковая дивизия.
Эти данные приводит ЦАМО, а по информации, указанной в медальоне, место рождения Михаила Данилова — Камыш-Садакский сельсовет, деревня Савельевка. Любые сведения о бойце можно оставить в группе региональной организации Вологодского объединения поисковиков в социальной сети.
Любые сведения о бойце можно оставить в группе Вологодского объединения поисковиков в социальной сети.
Добавим, это уже не первая находка поисковиков в Вороново в этом году. В ходе поисковых работ, начавшихся в конце апреля, найдено несколько медальонов, медали «За оборону Ленинграда», «За Отвагу», подписанная ложка и останки советских солдат. Работа продолжится до 8 мая. «Вахта памяти» закончится торжественным погребением останков найденных солдат.
Проект реализуют при поддержке президентского гранта, Российского военно-исторического общества, регионального Правительства и городской Администрации.
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