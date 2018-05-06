«Удинезе» принимает «Интер» в поединке 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Удинезе
Интер Милан
Бицарри Альбано • Стрюгер-Ларсен Йенс • Данило Ларанжера • Каэтано Самир • Видмер Сильван • Балич Андрия • Бехрами Валон • Фофана Секо • Аднан Али • Де Пауль Родриго • Ласанья Кевин
Запасные: Пеццелла Джузеппе • Лопес Макси • Халльфредссон Эмиль • Нюйтинк Брэм • Скуффет Симоне • Перица Стипе • Дзампано Франческо • Янкто Якуб • Барак Антонин • Понтиссо Симоне • Ингельссон Сванте • Борселлини Давиде
Ханданович Самир • Канселу Жоау • Шкриньяр Милан • Миранда Жоао • Далберт Эстеван • Валеро Борха • Брозович Марсело • Кандрева Антонио • Рафинья Алькантара • Перишич Иван • Икарди Мауро
Запасные: Берни Томмазо • Паделли Даниэле • Сантон Давиде • Раноккия Андреа • Эдер Мартинс • Лопес Лисандро II • Карамо Янн • Пинамонти Андреа
06 мая. Стадион «Дачия-Арена» (Удине).
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