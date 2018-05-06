Россиянин Простокишин выиграл веломногодневку «Пять колец Москвы» 

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ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео. 5 мая 2018

«Тюмень» обыграла «Спартак-2» благодаря голу Чудина на 94-й минуте матча

Смольников и Жирков избежали повреждений в игре с «Локомотивом»