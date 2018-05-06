Россиянин Простокишин выиграл веломногодневку «Пять колец Москвы» 

Сегодня, 6 мая, в Крылатском завершилась веломногодневка «Пять колец Москвы». Заключительный, четвёртый этап выиграл азербайджанец Кирилл Поздняков из команды Synergy Baku. Второе и третье места заняли россияне Иван Селедков из Serpantin и Александр Куликовский из «Газпром-Рус-Вело».
Победителем общего зачёта соревнований стал Андрей Простокишин, представлявший сборную России.
Велоспорт на шоссе. Многодневная гонка «Пять колец Москвы» Четвёртый этап. Крылатское 1. Кирилл Поздняков (Азербайджан, Synergy Baku). 2. Иван Селедков (Россия, Serpantin). 3. Александр Куликовский (Россия, «Газпром-Рус-Вело»).