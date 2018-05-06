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В Финляндии задумались об отказе от госмонополии на алкоголь
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В Финляндии задумались об отказе от госмонополии на алкоголь 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Финляндии следует перейти к «более европейской алкогольной политике» и отказаться от монополии государства на продажу спиртных напитков, соответствующий призыв прозвучал на собрании правления Коалиционной партии.
В интервью Yle председатель партии Петтери Орпо заявил, что переход от монополии происходил бы «контролируемо и с длительным переходным периодом».
Он заверил, что коалиционеры не хотят уничтожить саму компанию Alko, сохраняющую государственную монополию на производство алкоголя. «Alko смогло бы работать на рынке и в конкурентной ситуации точно так же, как и сейчас, просто без монопольного положения», — сказал Орпо.
Резко против инициативы высказывается оппозиционная консервативная партия «Христианские демократы». Они уверены, что госмонополия является лучшим способом предотвратить негативные последствия от употребления алкоголя и собрать средства на борьбу с ними.
Компания Alko появилась в Финляндии в 1932 году после вступления в силу «сухого закона». На 2014 год в стране действовало 353 магазина госмонополии.
Газета ВЗГЛЯД ранее рассказывала о «национальной трагедии» в Финляндии после того, как Россия ограничила вывоз алкоголя со своей территории пятью литрами.
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