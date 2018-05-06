Ещё
«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 2:2.
В составе казанской команды голы на свой счёт записали защитник Александр Смелов и хавбек Тимур Лобанов. За гостей забивали нападающий Вячеслав Журавлёв (пенальти) и его коллега по амплуа Линар Мухаметшин.
«Рубин» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (39) располагается на одну строчку ниже.
Чемпионат.com: последние новости
ЧМ по хоккею 2018. Результаты, календарь, таблица, видео. 5 мая 2018 «Тюмень» обыграла «Спартак-2» благодаря голу Чудина на 94-й минуте матча ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодёжном первенстве России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Петр Грушман6
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой140
Украинская чемпионка оголилась для журнала40
Россия громит Австрию
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе106
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение