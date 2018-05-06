«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в молодёжном первенстве

«Рубин» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура молодёжного первенства России. Встреча прошла в Казани на стадионе «Рубин» и завершилась со счётом 2:2.

В составе казанской команды голы на свой счёт записали защитник Александр Смелов и хавбек Тимур Лобанов. За гостей забивали нападающий Вячеслав Журавлёв (пенальти) и его коллега по амплуа Линар Мухаметшин.

«Рубин» набрал 40 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Уфа» (39) располагается на одну строчку ниже.