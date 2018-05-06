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Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ
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Стали известны имена претендентов на звание лучшего игрока сезона в АПЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Стали известны имена шести претендентов на звание лучшего игрока по итогам нынешнего сезона а Английской премьер-лиге, сообщает "Советский спорт".
В список претендентов на награду вошли Кевин Де Брёйне и Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бёрнли"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм") и Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед").
Голосование среди болельщиков продлится до 10 мая.
Ранее наставник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью назвал Скотта Мактоминея лучшим игроком команды в текущем сезоне.
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