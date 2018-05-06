Дмитрий Гунько: Мы не реализовали большинство голевых моментов, футбол за это наказывает

— Выигрывает тот, кто забивает. К сожалению, имея во втором тайме полное преимущество и создав достаточно большое количество голевых моментов, мы не реализовали большинство из них. Футбол за это наказывает. Поэтому и получили в свои ворота необязательный гол на последней минуте матча.

— Чем объяснить тот факт, что «Спартак-2» хорошо начал чемпионат, но из 18 последних матчей выиграл только один? — К сожалению, команда находится в психологической яме. Не во всех матчах мы уступили по игре. Многие из пропущенных нами голов стали следствием недостатка опыта. Кроме того, в каждом матче команда создает немало моментов для взятия ворот, но их реализации мешает недостаток мастерства. Так было и сегодня.

— В концовке встречи вы думали о победе или были готовы согласиться на ничью? — Естественно, мы хотели выиграть. И поэтому и поменяли всю группу атаки, — цитирует Гунько пресс-служба красно-белых.

Добавим, что после этой встречи в активе «Спартака-2» 39 очков и 13-я строчка в турнирной таблице ФНЛ. В заключительном туре «красно-белые примут на своем поле „Сибирь“.