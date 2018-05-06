Председатель правительства Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о подготовке Самары к чемпионату мира — 2018 и целях «Крыльев Советов».
«Экологическая обстановка благополучная, мы ждём наших болельщиков, футболистов. Распоряжений от Путина о приостановке работы предприятий не было. Часть предприятий будет работать в специальном режиме, чтобы обеспечить полную безопасность. Пусть у наших гостей не будет никаких вопросов об экологической обстановке в городе.
Нет никаких сомнений, что территория вокруг стадиона будет приведена в порядок в нужные сроки. Мы не скрывали, что отстаём от графика. Нам, чтобы одержать победу, как и в футболе, требуется дополнительное время. За весь период наблюдений в апреле была аномальная погода. 1 апреля лежал снег 30 сантиметров.
Почему стадион стал самым проблемным? У нас уникальный объект, поэтому отставание связываю с этим. Мы ещё вернёмся к вопросам и причинам отставания, но сегодня здесь присутствует атмосфера праздника, пускай она пробудет до конца чемпионата мира.
Был ли риск исключения Самары из списка городов-организаторов? Вопрос так не стоял. Были экспертные заключения ФИФА, которые всё же позволили нам достроить стадион и принимать участие в чемпионате мире. Но задача решена, стадион построен.
У команды «Крылья Советов» стоит задача выйти в РФПЛ. Для этого у нас есть всё: футболисты и особый тренер и игрок в составе «Крыльев» — Андрей Тихонов. Мы ищем спонсоров для команды. Есть некоторые успехи, но озвучивать их рано", — передаёт слова Азарова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.