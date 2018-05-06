Азаров — о стадионе в Самаре: это уникальный объект, отставание связываю с этим

Председатель правительства Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о подготовке Самары к чемпионату мира — 2018 и целях «Крыльев Советов».

«Экологическая обстановка благополучная, мы ждём наших болельщиков, футболистов. Распоряжений от Путина о приостановке работы предприятий не было. Часть предприятий будет работать в специальном режиме, чтобы обеспечить полную безопасность. Пусть у наших гостей не будет никаких вопросов об экологической обстановке в городе.

Нет никаких сомнений, что территория вокруг стадиона будет приведена в порядок в нужные сроки. Мы не скрывали, что отстаём от графика. Нам, чтобы одержать победу, как и в футболе, требуется дополнительное время. За весь период наблюдений в апреле была аномальная погода. 1 апреля лежал снег 30 сантиметров.

Почему стадион стал самым проблемным? У нас уникальный объект, поэтому отставание связываю с этим. Мы ещё вернёмся к вопросам и причинам отставания, но сегодня здесь присутствует атмосфера праздника, пускай она пробудет до конца чемпионата мира.

Был ли риск исключения Самары из списка городов-организаторов? Вопрос так не стоял. Были экспертные заключения ФИФА, которые всё же позволили нам достроить стадион и принимать участие в чемпионате мире. Но задача решена, стадион построен.