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«Наполи» — «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Наполи» — «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Торино» и в случае неудачи рискует выбыть из чемпионской гонки, отдав титул «Ювентусу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Наполи
Торино
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль РаульКирикеш ВладРуй МариуАллан МаркесЖоржиньо Фрелло • Зелиньски Петр • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Гамшик Марек • Милич Хрвое • Сепе ЛуиджиГулам Фаузи • Тонелли Лоренцо • Милик АркадиушРафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Бонифаци Кевин • Де Сильвестри Лоренцо • Ринкон Томас • Аскуа Африйе • Базелли Даниэле • Ансальди КристианЛяич Адем • Ньянг М'Байе
Запасные: Молинаро Кристиан • Вальдифиори Мирко • Фальке Яго • Белотти АндреаИчасо Сальвадор • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Коппола Доменико
06 мая. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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