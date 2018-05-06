В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Торино» и в случае неудачи рискует выбыть из чемпионской гонки, отдав титул «Ювентусу».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Наполи
Торино
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль Рауль • Кирикеш Влад • Руй Мариу • Аллан Маркес • Жоржиньо Фрелло • Зелиньски Петр • Кальехон Хосе • Мертенс Дрис • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Гамшик Марек • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Гулам Фаузи • Тонелли Лоренцо • Милик Аркадиуш • Рафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду • Уна Адам
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя • Бурдиссо Николас • Бонифаци Кевин • Де Сильвестри Лоренцо • Ринкон Томас • Аскуа Африйе • Базелли Даниэле • Ансальди Кристиан • Ляич Адем • Ньянг М'Байе
Запасные: Молинаро Кристиан • Вальдифиори Мирко • Фальке Яго • Белотти Андреа • Ичасо Сальвадор • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Коппола Доменико
06 мая. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
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