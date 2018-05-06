«Наполи» — «Торино»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Наполи» принимает «Торино» и в случае неудачи рискует выбыть из чемпионской гонки, отдав титул «Ювентусу».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Наполи

Торино

06 мая. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).

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