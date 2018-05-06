В ходе мероприятия юнармейцам вручили медали «За юнармейскую доблесть» и «За участие в военном параде в День Победы».
В Республике Татарстан участникам юнармейского движения вручено более 150 медалей.
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Рафис Бурганов, военный комиссар региона Сергей Погодин, председатель комитета общественной организации ветеранов войны и военной службы Ахат Юлашев, юнармейцы, кадеты и ветераны военной службы.
В ходе мероприятия юнармейцам вручили медали «За юнармейскую доблесть» и «За участие в военном параде в День Победы». Награды были вручены за совершенные героические поступки, высокие достижения, проявленные в ходе военно-спортивных игр и научных олимпиад, соревнований и других мероприятий проводимых в Республике Татарстан.