В Республике Татарстан участникам юнармейского движения вручено более 150 медалей

В ходе мероприятия юнармейцам вручили медали «За юнармейскую доблесть» и «За участие в военном параде в День Победы».

В Республике Татарстан участникам юнармейского движения вручено более 150 медалей.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана Рафис Бурганов , военный комиссар региона Сергей Погодин , председатель комитета общественной организации ветеранов войны и военной службы Ахат Юлашев, юнармейцы, кадеты и ветераны военной службы.

В ходе мероприятия юнармейцам вручили медали «За юнармейскую доблесть» и «За участие в военном параде в День Победы». Награды были вручены за совершенные героические поступки, высокие достижения, проявленные в ходе военно-спортивных игр и научных олимпиад, соревнований и других мероприятий проводимых в Республике Татарстан.