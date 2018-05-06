Танковый биатлон и весеннее пробуждение природы: читатели 74.ru выбрали фото апреля

Апрель на Южном Урале оказался богат на события. Главные из них попали в объективы фотографов. Кадры с чемпионата мира по танцам, будней ветеринаров, звездопада и, конечно, весеннего пробуждения природы вошли в рубрику «Фото дня». Всю неделю читатели 74.ru голосовали за самый лучший снимок. Рассказываем, кто попал в топ-3.

Больше всего голосов набрал снимок Алексея Китаева . Он побывал на чебаркульском полигоне, где военные со всего округа соревновались в танковом биатлоне.

Танковый биатлон не для чистюль

Второе место заняла работа Татьяны Тихоновой «Один день из жизни челябинских ветврачей». Фото было сделано на Челябинской ветстанции для статьи, посвященной работе Айболитов.

К каждому хвостатому пациенту нужен свой подход

Третью строчку занял весенний снимок Георгия Лазарева «Распушились красавицы».

Природа почувствовала весну

Рубрика «Фото дня» обновляется каждый день. Сюда может попасть снимок любого из вас: увидели что-то необычное, сделали классный снимок? Присылайте его к нам на почту: Написать письмо. В теме письма напишите «Фото дня». И не забудьте указать авторство. В конце мая мы вновь соберем лучшие кадры и устроим новое голосование.

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