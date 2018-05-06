Чья это улица: Безруков, Заслонов, Кузнецов

В Челябинске много «именных» улиц, но не все горожане знают, в честь кого они названы. «АиФ-Челябинск» продолжает серию публикаций о людях, чьи фамилии мы ежедневно видим на карте города. В преддверии Дня Победы начнём рассказ о героях войны.

Улица Безрукова

Филипп Иванович Безруков (1921 — 1943) — уроженец Курганской области, в 1938 году переехал в Челябинск, где закончил железнодорожное училище, работал кочегаром, а затем и помощником машиниста. В ряды Красной Армии Филипп попал за три недели до начала войны. Он закончил курсы минёров-подрывников и был зачислен в состав группы, задачей которой был подрыв важных объектов в тылу врага.

12 мая 1943 года Безруков в составе группы подрывников-диверсантов попал под удар превосходящих сил противника в районе деревень Княжино и Матушево Руднянского района Смоленской области. В этом бою молодой минёр погиб и вместе с другими павшими товарищами был похоронен на месте сражения. В июне 1944 года Безрукову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. В мае 1945 года останки бойцов перезахоронили в селе Микулино Смоленской области.

Перед гибелью Филипп успел оставить послание потомкам, где коротко рассказал о своих товарищах. Все, как он — молодые ребята, которые бились до последнего, вшестером против тысячи врагов.

«Здесь, у деревни Княжино, после взрыва склада, вели последний бой с сотнями фашистов гвардейцы минеры-разведчики: старший лейтенант Колосов Николай Васильевич — токарь из Фурманова двадцати четырех лет; старший сержант Горячев Владимир Петрович — школьник из Омска, девятнадцати лет; младший сержант Ефимов Вячеслав Борисович — студент из Калинина, девятнадцати лет; красноармейцы: Базылев Иван Кириллович — комсорг Болтунинского колхоза, двадцати одного года; Миша Мягкий — служащий из Белгородской области, двадцати одного года; и я, Безруков Филипп — рабочий из Челябинска, двадцати двух лет. Прощайте! Живите после войны хорошо, мирно! Написано 12 мая 1943 года».

Помимо Челябинска, улица Безрукова есть в Ростове и селе Варгашинского района Курганской области.

Улица Заслонова

Константин Сергеевич Заслонов (1910 — 1942) родился в Тверской губернии, в 1930-е годы его «раскулаченная» семья была выслана на Кольский полуостров. Константин выучился в железнодорожной школе, до войны работал начальником нескольких паровозных депо. Летом 1941 года эвакуировался в Москву, однако уже в октябре по собственному желанию был переплавлен в тыл противника под Оршу, где с группой железнодорожников-партизан за три месяца минами подорвал 93 паровоза с вражеским грузом.

Позже партизаны развернули в тылу активную работу по перевербовке бойцов Русской национальной народной армии, которая формировалась из пленных красноармейцев. Группе Заслонова удалось привлечь на свою сторону несколько сотен народноармейцев, но однажды о готовящемся переходе стало известно немецкому командованию, и под видом ожидаемых союзников к партизанам беспрепятственно прошли вражеские солдаты. Когда подмена раскрылась, Константин Заслонов решил принять бой, чтобы дать возможность отойти другим партизанским подразделениям. В этой схватке он погиб, а его тело и тела других партизан местные жители спрятали, чтобы потом похоронить без ведома оккупантов.

Улицы имени Заслонова кроме Челябинска есть в Златоусте и ещё нескольких десятках городов России и стран бывшего СССР. Немало для увековечивания памяти Константина Заслонова сделала его дочь Муза, которая, будучи кинорежиссёром, сняла фильм об отце и написала роман.

Улица Кузнецова

Николай Иванович Кузнецов (1911-1944) — уроженец Свердловской области. Вырос в крестьянской семье, учился в сельскохозяйственном техникуме, на досуге учил немецкий язык. Позже работал в лесном хозяйстве, в 30-е годы участвовал в коллективизации на территории нынешнего Пермского края, где овладел коми-пермяцким языком. В это время к нему проявили интерес органы госбезопасности , и Кузнецов начал сотрудничать с НКВД. В 1938 году его зачислили в центральный аппарат в качестве засекреченного спецагента. По документам Николай Кузнецов стал немцем Рудольфом Вильгельмовичем Шмидтом и получил задание внедриться в среду иностранных дипломатов. Он организовывал прослушку в квартирах, перехватывал дипломатическую почту и получал доступ к секретным бумагам.

С началом войны Николай Кузнецов сменил имя и легенду — из инженера Шмидта он превратился в немецкого офицера Пауля Вильгельма Зиберта. С октября 1942 года он работал в тылу противника на Украине. Главным заданием Кузнецова-Зиберта было уничтожение рейхскомиссара Украины Эриха Коха, однако покушения одно за другим срывались. Тем не менее, разведчику удалось уничтожить или захватить нескольких важных людей и добыть ценные сведения.

В январе 1944 года Кузнецову велели двигаться вслед за отступавшими гитлеровцами ко Львову. Однако к этому времени ориентировка на диверсанта уже была разослана во многие немецкие части. В марте 1944 при входе в одно из сёл Кузнецов и два его товарища были убиты. Возможное место захоронения разведчиков удалось обнаружить лишь в 1959 году.

Памяти Николая Кузнецова посвящены несколько книг и фильмов — художественных и документальных. В честь него назван горный пик, малая планета, несколько школ.