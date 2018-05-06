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«Амкар» всухую обыграл «Урал»
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«Амкар» всухую обыграл «Урал» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Soccer News
У победителей отличились Петар Занев (44-я минута) и Фелисио Браун (90-я).
На 78-й минуте нападающий «Урала» Эрик Бикфалви не реализовал пенальти.
Пермский клуб догнал по набранным очкам «Ростов» (34), но не покинул зону стыковых матчей, оставшись на 13-м месте. У команды из Екатеринбурга 37 баллов и на данный момент восьмая строчка.
В 30-м, заключительном туре «Урал» 13 мая сыграет на выезде с «Ростовом», а «Амкар» примет «Ахмат».
Урал — Амкар — 0:1 (0:1)
Голы: Занев 45 (0:1), Браун (90-я)
Составы:
Урал: Годзюр, Кулаков, Данцев, Ароян, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Балажиц, 83), Эль Кабир, Бумаль, Фидлер (Евсеев, 46), Ильин (Портнягин, 59)
Амкар: Нигматуллин, Сиваков, Милькович, Идову, Занев, Белоруков, Гол (Огуде, 74), Баланович, Гащенков, Рязанцев (Комолов, 64), Оланаре (Форбс, 83)
Предупреждения: Данцев, 7; Бикфалви, 14; Бумаль, 54 — Занев, 57; Белоруков, 62; Оланаре, 81  Судья: Виталий Мешков (Россия)
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