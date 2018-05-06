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«Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде
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«Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своем поле «Амкар» и потерпел поражение со счетом 0:2.
В составе гостей забитыми голами отличились Петар Занев на 44-й минуте, а также Фелицио Браун Форбс, который забил уже в компенсированное арбитром время.
«Урал» остался на восьмом месте, имея в активе 37 очков. «Амкар», в свою очередь, остался 13-м, но сравнялся с «Ростовом» по количеству очков (34). В заключительном туре подопечные Вадима Евсеева будут бороться за то, чтобы избежать стыковых поединков.
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