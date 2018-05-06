«Амкар» разобрался с «Уралом» на выезде

В матче 29-го тура российской Премьер-Лиги «Урал» принимал на своем поле «Амкар» и потерпел поражение со счетом 0:2.

В составе гостей забитыми голами отличились Петар Занев на 44-й минуте, а также Фелицио Браун Форбс, который забил уже в компенсированное арбитром время.