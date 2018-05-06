«Тренировался только на самосвале»: пермский силач рассказал, как готовится протащить «Смерч»

Пермский атлет, обладатель титула «Самый сильный юниор России» Борис Харламов перед новым для себя испытанием — буксировкой ракетной установки «Смерч» — рассказал 59.ru, как готовится установить рекорд.

9 мая в Пермь приедут представители Книги рекордов России. Уникальность рекорда заключается в том, что «Смерч» весом 47,7 тонн протащит атлет весом менее 100 килограммов.

Реактивная система залпового огня «Смерч» — это одна из самых мощных и дальнобойных систем залпового огня в мире. Она может посылать реактивные снаряды до 90 километров и соединяет в себе огневую мощь легендарной «Катюши» и дальность поражения тактических ракет.

— Военную технику я пока не буксировал. Тренировался только на самосвале. Протащил грузовик MAN весом 25 тонн, -— рассказал 59.ru 20-летний Борис Харламов. — На самом деле, морально очень не просто. В подготовке к рекорду тренироваться с самим «Смерчем» не удалось, а у него есть особенности, так как техника военная, кроме огромного веса еще четыре моста и большие колеса. Поэтому 9 мая будет первая встреча с ним. К тому же, придет практически весь город, все будет происходить сразу после парада Победы и шествия «Бессмертного полка». Что самое главное в таком вызове для себя? Желание сделать что-то на грани возможностей. К тому же, будет большой праздник — день Победы. Меня вдохновляет цель, которая заставляет постоянно трудиться, держать дисциплину, тренироваться… Добиться результата можно только через тяжелый труд каждый день.

Как рассказал 59.ru отец атлета, обладатель титула «Самый сильный человек России», президент Союза силачей Пермского края Сергей Харламов , перед 9 мая сын постепенно сбавляет нагрузки, главное — дать немного себе отдохнуть.

— 9 сентября сын будет участвовать в этапе Кубка России по силовому экстриму, который пройдет в Перми, планов впереди много, — сообщил атлет.

Союз силачей края приглашает всех 9 мая в 13:00 на попытку установления нового рекорда России в буксировке ракетной установки «Смерч». Площадка будет размещена на улице Ленина напротив Театра-Театра.

В Перми 9 мая с утра до позднего вечера пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Ранее мы публиковали подробную программу празднования.