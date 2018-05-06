«Сталь» вернула «Черноморец» на последнее место 

«Сталь» с «Черноморцем» продолжают спор за право остаться в Премьер-лиге. Коллектив из Каменского гостил у «Олимпика» в матче 30-го тура УПЛ и на исходе часа оказался в большинстве. Лишнего игрока удалось реализовать в последней десятиминутке, когда мяч дважды побывал в воротах «Олимпика» — 2:0.
"Сталь" набрал 26 очков и по дополнительным показателям опережает одесситов.
Протокол игры
Олимпик Дн Сталь Каменское
79' Кузык Орест (0:1)
90' Копытов Дмитрий (0:2)
Махарадзе Заури • Вакуленко Сергей 12' • Сондей Иван 48' 81' (Леонидас Соарес (81') • Кулинич Сергей 30' • Очигава Зураб • Немчанинов Дмитрий • Кисиль Руслан 46' (Хомутов Владислав (46') • Доронин Владимир 58' 60' • Вукович Йосип • Беленький Станислав 63' (Цымбалюк Евгений (63') • Балашов Виталий
Запасные: Кичак Артём • Козлов Артём • Пасич Евгений
Пеньков Герман • Johnathan • Грачёв Глеб • Месхи Михаил • Климчук Юрий • Малакян Гор 43' 62' (Romulo XII (62') • Якимив Андрей 85' • Мысык Марьян 82' (Кныш Данило (82') • Задерака Максим 69' (Копытов Дмитрий (69') • Кузык Орест • Ebert
Запасные: Силецкий Иван • Костенко Кирилл • Хоцяновский Артём
06 мая. Стадион «Динамо им. Валерия Лобановского».