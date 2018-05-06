«Сталь» вернула «Черноморец» на последнее место

«Сталь» с «Черноморцем» продолжают спор за право остаться в Премьер-лиге. Коллектив из Каменского гостил у «Олимпика» в матче 30-го тура УПЛ и на исходе часа оказался в большинстве. Лишнего игрока удалось реализовать в последней десятиминутке, когда мяч дважды побывал в воротах «Олимпика» — 2:0.

"Сталь" набрал 26 очков и по дополнительным показателям опережает одесситов.

Протокол игры

Олимпик Дн Сталь Каменское

90' Копытов Дмитрий (0:2)