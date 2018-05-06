Крутейший гол лежа в уральском дерби. В «Амкар» вселилась «Барселона» 

В уральском дерби «Амкар» обыграл «Урал» в Екатеринбурге (2:0). Первый, победный гол забил капитан команды Петар Занев. Болгарский защитник на угловом упал в борьбе с соперниками, но ударить по воротам ему это не помешало. Претензия на лучший гол тура!«Урал» чуть было не отыгрался, но Эрик Бикфалви не забил пенальти. Удар лучшего бомбардира екатеринбуржцев отбил Артур Нигматуллин. Если еще не читали его большое интервью про ЦСКА и допинг на Sport24, кликайте Благодаря этой победе «Амкар» набрал 34 очка и пока занимает 13-е «стыковое» место. У «Ростова» столько же, но он выше по личным встречам (0:0 в Ростове, 1:0 в Перми). В последнем туре «Амкар» принимает «Ахмат», а «Урал» едет в Ростов. Больше текстов о премьер-лиге на Sport24: