Брынзак: «допингист» Прокунин отбыл наказание и имеет право тренировать

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак ответил на критику одной из подписчиц своей странице в сети «Фейсбук» в отношении назначения россиянина Андрея Прокунина старшим тренером женской сборной Украины. В 2009 году Прокунин был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

«У меня с реальностью всё в порядке, нужно только хорошо слышать о чём я говорю, и прежде чем делать выводы, знать немного больше, чем пишут в СМИ. Я говорил, что спортсмен, который будет дисквалифицирован более чем на год, не будет больше привлекаться в национальную команду Украины для выступлений на международной арене. Но я никогда не говорил этого о тренерах или обслуживающем персонале. Это совершенно разные вещи. Так что слово своё я держу.

Что касается «допингиста» Прокунина, то он отбыл своё наказание и имеет право на профессиональную деятельность. Мы знаем много случаев употребления допинга во многих странах, и знаем также как приходится соревноваться с западными спортсменами, которые имеют официальные справки для употребления запрещённых препаратов. Знаем об астматиках и видим, что делается в IBU. Всё очень не просто в большом спорте. Мы против допинга, но если уж так случилось, то человек имеет право исправиться и доказать своим трудом, что всё поменялось. Надеюсь, наша команда ещё вас порадует. Надо уметь верить в неё и поддерживать не только когда всё хорошо, но и в трудные времена", — написал Брынзак в сети «Фейсбук».