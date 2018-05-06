В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Эспаньола» в первом противостоянии Мадрида и Барселоны в воскресенье.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Атлетико М Эспаньол
Облак Ян • Врсалько Шиме • Савич Стефан • Лукас Франсуа • Луис Филипе • Коке Хорхе • Хименес Хосе • Томас Тейе • Витоло Виктор • Торрес Фернандо • Гамейро Кевин
Запасные: Габи Фернандес • Годин Диего • Гонсалес Серхи • Гризманн Антуан • Ньигес Сауль • Вернер Аксель • Arona Sane
Пау Лопес • Хави Лопеc • Давид Лопес • Налдо Гомес • Дидак Вилья • Карлос Санчес • Санчес Виктор • Баптистао Лео • Дардер Серхи • Мелендо Оскар • Морено Херард
Запасные: Гарсия Серхио • Серхио Санчес • Лопес Диего • Хурадо Хосе Мануэль • Кариколь Аарон • Наварро Марк • Рока Марк
06 мая. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).
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