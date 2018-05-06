«Атлетико» — «Эспаньол»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Эспаньола» в первом противостоянии Мадрида и Барселоны в воскресенье.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Атлетико М Эспаньол

06 мая. Стадион «Ванда Метрополитано» (Мадрид).

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