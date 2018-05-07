Война с памятью: почему украинские националисты в бешенстве от грядущего празднования Дня Победы

На днях из Киева пришло сообщение о задержании в аэропорту «Борисполь» двух гостей из России.

Сотрудники украинской Госпогранслужбы регулярно «заворачивают» приезжих из Росии по выдуманным предлогам. К подобным новостям можно было бы уже и привыкнуть, если бы не повод, по которому они придрались к путешественникам на этот раз. Оказывается, персонами «нон-грата» гостей — мужчину и женщину — сделала георгиевская ленточка, прикрепленная к их чемоданам. Наличие этого атрибута на багаже было признано «опасным», став в результате причиной отказа в доступе на территорию Украины.

Национальное беспамятство

О том, как на Украине переписывают историю, подстраивая ее под запросы текущей конъюнктуры, сказано уже немало. В стране сегодня развернута настоящая «война с памятью», жертвами которой становятся, к примеру, монументы героям Великой Отечественнной войны, памятники воинам-освободителям, улицы, названные их именами. Крушителей давно никто не называет «вандадлами»: к примеру, недавний инцидент во Львове, когда националисты кувалдами зверски разбили плиты Монумента Славы и сбили железную надпись «Победителям над нацизмом», написав на ее месте краской «памятник оккупантам», не получил даже общественного порицания. Более того, в городе активно муссируется тема полного демонтажа Монумента: пару лет назад с подобным официальным запросом к мэру Львова обратились депутаты местного горсовета от фракции Украинской Галицкой партии.

Особое рвение националисты, естественно, проявляют в преддверии майских торжеств. Кстати, с 2015 года Верховная Рада изменила официальное название Дня Победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне, переименовав в «День победы над нацизмом во Второй мировой войне». Да и отмечает страна этот праздник теперь по европейскому образцу — 8 мая, как некий «день памяти и примирения». Любой отсыл к истинным событиям 1945 года запрещен: например, георгиевская лента, являющая собой символ гордости и чести победителей, олицетворяющая одну из самых почитаемых фронтовых наград — орден Славы, стала предметом лютой ненависти украинских властей. Указом президента Порошенко этот безобидный атрибут майских праздников причислен к элементам наследия «коммунистического прошлого», с которым нынешние киевские правители ведут решительную и непримиримую борьбу.

На днях директор так называемого Института национальной памяти Украины — государственной организации, не первый год занимающейся энергичным переписыванием летописи украинских событий, Владимир Вятрович анонсировал жесткие репрессивные меры к тем, кто в этом году все же рискнет прикрепить к одежде сромную двуцветную ленточку. Тем, кто подобным образом отметит светлый день Великой Победы, этот чиновник пригрозил ни много ни мало — уголовным преследованием за «коммунистическую символику». Отвечая на вопрос, как следует поступать с людьми, которые будут замечены в ношении георгиевских лент, Вятрович не моргнув глазом заявил: «привлекать к ответственности как нарушителей закона». При этом никакой негативной реакции у властей не вызвала другая анонсированная в стране акция — спланированные националистами мероприятия в память о печально известной дивизии СС «Галичина».

О намерении провести шествие «Бессмертная дивизия» (намек на общенародную акцию «Бессмертный полк», проводимую в России и ряде других государств) заявил лидер украинской националистической организации «Братство» (запрещена на территории РФ) Дмитрий Корчинский . Словно в издевку, он призвал своих сторонников выйти на шествие с портретами «дедов и прадедов», служивших в годы войны в дивизии СС «Галичина». Известно, что эта дивизия, созданная в 1943 году из числа украинских добровольцев и с разрешения оккупационных властей, прославилась карательными операциями против участников сопротивления во Франции, Польше, Югославии и на Западной Украине. Правда, в первом же сражении с силами Красной Армии летом 1944 года она была наголову разгромлена, а уцелевшие «каратели» бежали в Германию, скрывшись позже от преследования в западной оккупационной зоне.

Опасные игры с историей

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что все последние годы накануне 9 мая у украинских националистов начинается сезонное обострение. Причем эти откровенно психические проблемы лишь усугубляются.

«При Ющенко они стремились в этот день «примирить » ветеранов Великой Отечественной и коллаборационистов из ОУН/УПА (организации запрещены в РФ — прим. ред.), утверждая, что, конечно, защищали украинскую независимость от СССР, но и с вермахтом тоже воевали, — отмечает политолог. — Правда скрупулезные немцы так и не нашли в своих архивах следов не только эпических сражений, выигранных УПА, но и не зафиксировали каких-либо потерь военнослужащих рейха в «столкновениях» с украинскими националистами. Советские же источники достоверно зафиксировали гибель в бою с УПА только одного «немецкого офицера » — обер-лейтенанта Пауля Зиберта, который оказался советским разведчиком Николаем Кузнецовым ».

Однако, события нашего времени, как отмечает эксперт, и вовсе перевернули все с ног на голову. Сначала сошли на нет разговоры о войне УПА на два фронта, затем появился пресловутый «день памяти и примирения».

«К 2017 году на Украине и вовсе признали, что 9 мая является днем поражения, — подчеркивает эксперт. — Осталось совсем немного до полного признания украинскими националистами своих «гитлеровских корней». А некоторые, как бывший премьер Яценюк, еще в 2015 году заявивший, что Красная Армия в ходе Второй мировой войны оккупировала Украину и Германию, такое признание уже сделали».

По мнению руководителя программ по Восточной Европе, России и Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики (DGAP) Штефана Майстера , несмотря на то, что большинство населения Украины не поддерживает идей неофашистов, националисты не остановятся ни перед чем ради создания той страны, которая им наиболее выгодна. Как подчеркивает эксперт, если ранее вооруженные добровольческие формирования, состоящие в основном из националистов, выступали вместе с ныне действующими киевскими властями, то сейчас они являются главной угрозой для государства и его граждан.

Наступление на Победу

«Только во сне могло привидеться, что наследники украинских эсэсовцев будут когда-нибудь маршировать по Киеву, — с болью отмечает доктор исторических наук, профессор Юрий Рубцов. — Законы, позволяющие измываться над памятью о воинах Красной Армии, как и многое в современном украинском законодательстве, как повседневная практика киевских идеологов, рождают иллюзию, что между старым германским нацизмом и новым украинским нацизмом есть принципиальная разница. Разница, есть, но не такая, чтобы нельзя было с первого взгляда определить, с какой яблони упало это гнилое яблоко».

Эксперт подчеркивает: тон в нынешней реабилитации эсэсовских легионеров и коллаборационистов, которые воевали на стороне Третьего рейха, задает правящий режим. С приходом к власти в Киеве нацистско-олигархических кругов реабилитация военных преступников стала частью государственной политики. Ставятся памятники Бандере, Шухевичу и их подручным, их именами называют улицы и площади, на их примере воспитывают детей и учат молодежь. Нацистская зараза расползается. В 2015 году был принят закон о признании боевиков ОУН-УПА «борцами за независимость Украины в ХХ веке» с предоставлением им социальных гарантий.

Между тем, перевирание истории, как подчеркивает историк, во многом явяется следствием соглашательской позиции отдельных кругов на Западе.

«Благосклонность, с какой здесь иной раз взирают на реабилитацию прислужников Гитлера на Украине, заставляет вспомнить обстановку 1930-х годов, когда западные демократии вот так же пестовали гитлеровский режим, надеясь спустить его, как цепного пса, на Советскую Россию, — подчеркивает профессор Рубцов. — Потребовались нечеловеческие усилия советского народа, чтобы пришел май 1945-го, освободивший человечество от нацистского гнета. И Запад до сих пор не может простить русскому солдату, что это ему он обязан своим спасением. Против Великой Победы советского народа теперь выдвигается украинский нацизм, позабыв, что история имеет свойство повторяться».

Тот великий май Обнадеживает одно — всех не запугешь, не обманешь, не затравишь. Нынешний День Победы на Украине намерены отметить, невзирая на все рукотворные препоны и запреты. Народная акция «Бессмертный полк» планируется в Киеве, Одессе, Днепропетровске (по новому — Днепре), Запорожье, Харькове, Николаеве и даже во Львове. Подсчитано, что в шествиях могут принять участие до миллиона украинцев. Таким оценкам есть основания: прошлогодний «Бессмертный полк» вывел на улицы более 600 тысяч человек. Не от этого ли так беснуются вятровичи и корчинские, не для этого ли формируются колонны ряженых в эсесовской униформе, которые должны стать противовесом народной акции? Стоит отметить, что в этом году организаторы «Бессмертного полка» во избежание провокаций подают заявки на проведение шествий под нейтральными лозунгами. Например, «Полк Победы» или «Никто не забыт! Ничто не забыто!».

Однако, «охранка» не дремлет. В сообщении на официальном сайте акции «Бессмертный полк Украины» отмечается, что активисты в регионах уже взяты на контроль, рассматривается возможность их задержания. Организатор шествия в Харькове Юрий Деркач даже призвал своих сторонников в этом году вынужденно отказаться от георгиевской ленточки.

«Она может стать катализатором бойни, и поскольку на празднике будет много женщин, детей, пожилых людей, то мы должны не допустить каких-либо конфликтов, — отмечает активист. — Наша с вами задача — сделать так, чтобы праздник Победы прошел в спокойной и торжественной обстановке. В правде, добре и мире наша с вами сила».

В том, что официальный Киев намерен сорвать празднование украинцами Дня Победы и шествие «Бессмертный полк», уверен и бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко . По его мнению, власть напугана тем, что на акцию намерено выйти такое огромное число людей — более миллиона человек. В своем посте в Facebook Зазарченко обратил внимание, что СБУ расценивает акцию «Бессмертный полк» как протестную, а приглашение выйти 9 мая на улицу — как «разжигание межнациональной розни». В этой связи бывший глава МВД призвал украинских правоохранителей не выполнять преступные приказы, а участников акции — фиксировать все нарушения.

На стороне народа — и известные люди страны. Так, депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Александр Вилкул заявил, что обязательно будет праздновать 9 Мая.

«Это не просто праздник Победы нашего народа над нацизмом в Великой Отечественной войне. Это символ того, что мы объединяемся, что мы уважаем историю, защищаем правду и поддерживаем наших ветеранов — настоящих героев», — подчеркнул украинский парламентарий.

Известный же на Украине журналист Дмитрий Гордон , ярый сторонник Майдана, пообещал возложить цветы к Вечному огню в знак солидарности с теми, кто празднует День Победы.

«Я не вижу никаких проблем для того, чтобы дать людям почтить память своих дедов и прадедов, погибших в той мясорубке. Я вам больше скажу — 9 мая лично я куплю букет цветов и отнесу его к Вечному огню», — сказал Гордон в интервью украинскому каналу «112».

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