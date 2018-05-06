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«Оренбург» вернулся в РФПЛ
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«Оренбург» вернулся в РФПЛ 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Это стало ясно сегодня по завершении матча 37-го тура ФНЛ «Шинник» — «Енисей» (2:2).
За тур до завершения первенства лидирующий с 83 очками «Оренбург» оторвался от идущего третьим «Енисея» на пять баллов и спустя год вернулся в элитный дивизион.
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