В предпоследнем туре Первенства ФНЛ «Енисей» снова оступился. В матче с «Шинником» недавний лидер турнира сыграл 2:2 и потерял реальные шансы на второе место, после чего вероятно сыграет в плей-офф.
"Олимпиец" и «Луч-Энергия» сражались за выживание. Больше повезло хозяевам, которые победили со счётом 1:0 и расположились в двух очках над зоной вылета.
Протокол игры
Шинник
Енисей
(1:0) Земсков Михаил 45'
(2:0) Самойлов Дмитрий 52'
90' Фатуллаев Азим (2:1)
90' Саркисов Артур (2:2)
Антипин Станислав • Жестоков Максим • Ятченко Евгений • Чистяков Дмитрий • Нарылков Сергей • Щадин Артём • Шайморданов Марат • Земсков Михаил • Камилов Владислав • Самойлов Дмитрий 87' (Кагермазов Сослан (87') • Булия Эдуард 74' (Безлихотнов Никита (74')
Запасные: Евсеев Павел • Малышев Александр • Лях Андрей • Магадиев Денис • Герасимов Алексей • Дроздов Никита • Крамаренко Сергей • Карпов Кирилл • Поляков Максим
Филиппов Михаил Александрович • Жиров Александр • Гасанов Шамиль • Кичин Валерий • Васильев Максим Владимирович 46' (Саркисов Артур (46') • Фатуллаев Азим • Иванов Егор Олегович 76' (Исаев Алексей (76') • Харитонов Александр • Комков Михаил • Сердеров Сердер 46' (Кутьин Александр (46') • Обрадович Марко 64' (Малоян Артур (64')
Запасные: Гарбуз Константин • Камеш Владимир • Новиков Александр • Семакин Максим • Нестеренко Юрий • Стеклов Вадим • Мильдзихов Давид
06 мая.
Протокол игры
Олимпиец
Луч-Энергия
(1:0) Ламбарский Игорь 84'
Сысуев Николай • Филин Александр • Морозов Юрий • Гогличидзе Лео • Хайруллов Радик • Сергеев Виктор 55' (Беляков Игорь (55') • Фомин Даниил • Нежелев Анатолий 68' (Спатару Дану (68') • Хрипков Андрей 73' (Аюпов Тимур (73') • Бочаров Антон • Lovre Cirjak 56' (Ламбарский Игорь (56')
Запасные: Федорив Виталий • Абрамов Артём • Горбунов Игорь • Безденежных Игорь • Бородько Михаил • Маляров Кирилл • Заерко Руслан
Абакумов Дмитрий • Тихий Дмитрий • Марущак Кирилл 46' (Болевич Деян (46') • Таказов Сослан • Гелоян Ишхан • Носов Александр 68' (Павленко Андрей (68') • Фомин Семён 89' (Насадюк Максим (89') • Машнев Максим 59' (Хлебородов Иван (59') • Пономаренко Сергей • Дзахов Давид • Мязин Андрей
Запасные: Цуканов Сергей • Котляров Александр • Макарчук Артём
06 мая.
Протокол игры
ФК Химки
Факел
(1:0) Петрусёв Михаил 5'
61' Лебеденко Игорь (1:1)
62' Сердюк Артём (1:2)
87' Сердюк Артём (1:3)
Исупов Вячеслав • Заика Кирилл • Шумских Алексей • Лапин Никита • Лисинков Айдар • Талалай Денис 64' (Кокоев Батрадз (64') • Поярков Денис • Яковлев Максим 81' (Алиев Камран (81') • Батов Максим 68' (Веркашанский Сергей (68') • Машуков Ислам 73' (Радченко Александр (73') • Петрусёв Михаил
Запасные: Книга Денис • Зубарев Владимир • Пичугин Максим • Яковлев Андрей • Алибеков Муталип • Зорников Дмитрий
Фёдоров Артём • Молодцов Артём 86' (Шарифи Махмаднаим (86') • Осипенко Максим • Хайманов Игорь • Мустафин Темур • Семёнов Андрей Игоревич • Мануковский Александр • Лебеденко Игорь • Арустамян Артур 72' (Садов Дмитрий (72') • Амбарцумян Армен • Алхазов Александр 46' (Сердюк Артём (46')
Запасные: Рекиш Дмитрий • Трунин Илья • Верулидзе Александр
06 мая.