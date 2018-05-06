«Енисей» упустил путёвку в РФПЛ в Ярославле, «Оренбург» — новичок РФПЛ

В предпоследнем туре Первенства ФНЛ «Енисей» снова оступился. В матче с «Шинником» недавний лидер турнира сыграл 2:2 и потерял реальные шансы на второе место, после чего вероятно сыграет в плей-офф.

"Олимпиец" и «Луч-Энергия» сражались за выживание. Больше повезло хозяевам, которые победили со счётом 1:0 и расположились в двух очках над зоной вылета.

Протокол игры

Шинник

Енисей

06 мая.

Протокол игры

Олимпиец

Луч-Энергия

06 мая.

Протокол игры

ФК Химки

Факел

87' Сердюк Артём (1:3)

06 мая.