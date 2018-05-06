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«Енисей» упустил путёвку в РФПЛ в Ярославле, «Оренбург» — новичок РФПЛ
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«Енисей» упустил путёвку в РФПЛ в Ярославле, «Оренбург» — новичок РФПЛ 

Евро-футбол.Ру 31 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В предпоследнем туре Первенства ФНЛ «Енисей» снова оступился. В матче с «Шинником» недавний лидер турнира сыграл 2:2 и потерял реальные шансы на второе место, после чего вероятно сыграет в плей-офф.
"Олимпиец" и «Луч-Энергия» сражались за выживание. Больше повезло хозяевам, которые победили со счётом 1:0 и расположились в двух очках над зоной вылета.
Протокол игры
Шинник
Енисей
(1:0) Земсков Михаил 45'
(2:0) Самойлов Дмитрий 52'
90' Фатуллаев Азим (2:1)
90' Саркисов Артур (2:2)
Антипин СтаниславЖестоков МаксимЯтченко ЕвгенийЧистяков ДмитрийНарылков СергейЩадин АртёмШайморданов Марат • Земсков Михаил • Камилов Владислав • Самойлов Дмитрий 87' (Кагермазов Сослан (87') • Булия Эдуард 74' (Безлихотнов Никита (74')
Запасные: Евсеев ПавелМалышев Александр • Лях Андрей • Магадиев ДенисГерасимов АлексейДроздов НикитаКрамаренко Сергей • Карпов Кирилл • Поляков Максим
Филиппов Михаил АлександровичЖиров АлександрГасанов ШамильКичин ВалерийВасильев Максим Владимирович 46' (Саркисов Артур (46') • Фатуллаев Азим • Иванов Егор Олегович 76' (Исаев Алексей (76') • Харитонов АлександрКомков Михаил • Сердеров Сердер 46' (Кутьин Александр (46') • Обрадович Марко 64' (Малоян Артур (64')
Запасные: Гарбуз КонстантинКамеш ВладимирНовиков АлександрСемакин МаксимНестеренко ЮрийСтеклов ВадимМильдзихов Давид
06 мая.
Протокол игры
Олимпиец
Луч-Энергия
(1:0) Ламбарский Игорь 84'
Сысуев НиколайФилин АлександрМорозов ЮрийГогличидзе ЛеоХайруллов РадикСергеев Виктор 55' (Беляков Игорь (55') • Фомин ДаниилНежелев Анатолий 68' (Спатару Дану (68') • Хрипков Андрей 73' (Аюпов Тимур (73') • Бочаров Антон • Lovre Cirjak 56' (Ламбарский Игорь (56')
Запасные: Федорив ВиталийАбрамов АртёмГорбунов ИгорьБезденежных ИгорьБородько МихаилМаляров КириллЗаерко Руслан
Абакумов ДмитрийТихий ДмитрийМарущак Кирилл 46' (Болевич Деян (46') • Таказов СосланГелоян ИшханНосов Александр 68' (Павленко Андрей (68') • Фомин Семён 89' (Насадюк Максим (89') • Машнев Максим 59' (Хлебородов Иван (59') • Пономаренко СергейДзахов ДавидМязин Андрей
Запасные: Цуканов СергейКотляров АлександрМакарчук Артём
06 мая.
Протокол игры
ФК Химки
Факел
(1:0) Петрусёв Михаил 5'
61' Лебеденко Игорь (1:1)
62' Сердюк Артём (1:2)
87' Сердюк Артём (1:3)
Исупов ВячеславЗаика Кирилл • Шумских Алексей • Лапин НикитаЛисинков Айдар • Талалай Денис 64' (Кокоев Батрадз (64') • Поярков ДенисЯковлев Максим 81' (Алиев Камран (81') • Батов Максим 68' (Веркашанский Сергей (68') • Машуков Ислам 73' (Радченко Александр (73') • Петрусёв Михаил
Запасные: Книга Денис • Зубарев ВладимирПичугин МаксимЯковлев Андрей • Алибеков Муталип • Зорников Дмитрий
Фёдоров АртёмМолодцов Артём 86' (Шарифи Махмаднаим (86') • Осипенко МаксимХайманов ИгорьМустафин ТемурСемёнов Андрей ИгоревичМануковский Александр • Лебеденко Игорь • Арустамян Артур 72' (Садов Дмитрий (72') • Амбарцумян АрменАлхазов Александр 46' (Сердюк Артём (46')
Запасные: Рекиш ДмитрийТрунин Илья • Верулидзе Александр
06 мая.
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