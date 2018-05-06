Гаджиев, Газзаев и другие экс-тренеры «Крыльев» совершили круг почета на «Самара Арене»

Александр Тарханов и Вадим Скрипченко , которые также были среди приглашенных, приехать в Самару не смогли. В воскресенье «Урал» Тарханова проводил матч премьер-лиги с «Амкаром», а «Анжи» Скрипченко в понедельник сыграет с «Ахматом». (Александр КРУЖКОВ)

Игра с «Крыльев» с краснодарцами стала второй тестовой на стадионе чемпионата мира-2018. В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).