Ещё
Гаджиев, Газзаев и другие экс-тренеры «Крыльев» совершили круг почета на «Самара Арене»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гаджиев, Газзаев и другие экс-тренеры «Крыльев» совершили круг почета на «Самара Арене» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Матч 37-го тура первенства России в ФНЛ «Крылья Советов» — «Кубань» посетили главные тренеры, возглавлявшие самарскую команду в разное время. За несколько минут до стартового свистка на поле «Самары Арены» вышли Александр Аверьянов, Виктор Антихович, Александр Богданов, Гаджи Гаджиев, Юрий Газзаев, Владимир Кухлевский, Валерьян Панфилов и Александр Цыганков. Они совершили круг почета в честь 76-го дня рождения клуба «Крылья Советов».
Александр Тарханов и Вадим Скрипченко, которые также были среди приглашенных, приехать в Самару не смогли. В воскресенье «Урал» Тарханова проводил матч премьер-лиги с «Амкаром», а «Анжи» Скрипченко в понедельник сыграет с «Ахматом». (Александр КРУЖКОВ)
Игра с «Крыльев» с краснодарцами стала второй тестовой на стадионе чемпионата мира-2018. В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания— Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
Спорт-Экспресс: последние новости
"Манчестер Сити" и "Хаддерсфилд" обошлись без забитых мячей Агент Милинковича-Савича опроверг информацию о контактах с "МЮ" "Енисей" потерял очки с "Шинником", "Оренбург" вернулся в премьер-лигу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение