Итоги футбольных выходных в Европе

«Барселона» сыграла вничью с «Реалом» в эль-класико, оставшись в меньшинстве ещё до перерыва. «Ювентус» благодаря осечке «Наполи» фактически гарантировал себе золотые награды Серии А. Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко уронил чемпионский кубок во время церемонии празднования победы в АПЛ. О главных событиях выходных в ведущих европейских чемпионатах — в материале RT.

Англия. Вручение чемпионского кубка и поражение «Ливерпуля»

Центральным матчем тура в АПЛ стало противостояние «Челси» и «Ливерпуля» в Лондоне. Подопечным Антонио Конте для того, чтобы не потерять шансы на попадание в Лигу чемпионов, необходимо было обыгрывать действующего финалиста главного еврокубка.

В первом тайме гости смотрелись интереснее, и Тибо Куртуа несколько раз приходилось нейтрализовывать опасные моменты у своих ворот. Однако на 32-й минуте редкая атака «Челси» завершилась голом. Оливье Жиру головой замкнул навес Виктора Мозеса с правого фланга.

После перерыва активнее действовали уже хозяева. Лондонцы смело шли вперёд и вполне могли увеличить преимущество в счёте. Чего стоит хотя бы опаснейший удар слёту Маркоса Алонсо , после которого мяч в считанных сантиметрах пролетел от дальней штанги. Но главное, «Челси» набрал три очка и по-настоящему включился в борьбу за четвёртое место.

Вдобавок «Тоттенхэм» на выезде сенсационно уступил сражающемуся за выживание «Вест Бромвичу». Игра плавно катилась к безголевой ничьей, но на 92-й минуте полузащитник Джейк Ливермор принёс хозяевам важнейшую победу. Теперь «Челси» отстаёт от «Тоттенхэма» всего на два очка и на три — от «Ливерпуля». При этом синие имеют матч в запасе относительно финалиста ЛЧ.

Ещё одно неожиданное поражение потерпел « Манчестер Юнайтед ». Подопечные Жозе Моуринью на выезде также с минимальным счётом проиграли «Брайтону». Гол Паскаля Гросса на 57-й минуте так и остался единственным в матче. Для хозяев эта победа стала первой в АПЛ с 4 марта. Впрочем, сезон для «МЮ» уже практически завершён. Второе место команда может упустить лишь при невероятном стечении обстоятельств.

Завершён сезон и для «Сток Сити». После домашнего поражения от «Кристал Пэлас» команда потеряла все шансы на сохранение места в элите.

Неожиданно потерял очки и давно ставший чемпионом «Манчестер Сити». Горожане дома не смогли распечатать ворота скромного «Хаддерсфилд Тауна», да и в целом провели не слишком удачный матч, лишь трижды пробив в створ ворот Йонаса Лоссля

Из-за этого несколько пострадало впечатление от церемонии награждения команды чемпионским кубком и медалями, которая состоялась сразу после финального свистка. В результате уставшие футболисты «Манчестер Сити» даже уронили драгоценный трофей. Провинился украинский полузащитник Александр Зинченко. К счастью, кубок остался цел.

А вот «Арсенал» после вылета из Лиги Европы вихрем прошёлся по «Бёрнли». В ворота скромной команды влетело сразу пять безответных мячей, два из которых записал на свой счёт Пьер-Эмерик Обамейянг. Завершить этот матч по иному «канониры» просто не имели права, ведь он стал последним домашним в качестве главного тренера «Арсенала» для Арсена Венгера . Лондонцы досрочно заняли шестое место в АПЛ.

Испания. Страсти по «чемпионскому коридору» и победа Черышева

А в Примере за два тура до финиша состоялось эль-класико. Несмотря на то, что к моменту второй встречи в чемпионате все точки над «i» были давно расставлены, противостояние «Барселоны» и «Реала» не могло получиться скучным. К тому же мадридцы перед игрой старательно нагнетали атмосферу, например, отказавшись устраивать для соперника так называемый «чемпионский коридор». Речь о традиционном в Испании мероприятии, когда уже гарантировавшую себе золото команду игроки соперника встречают на поле, выстроившись в две шеренги. Через этот своеобразный коридор чемпионы и выходят на газон.

На этот раз обошлось без него, зато с судейским скандалом. Так, футболисты «Барселоны» посчитали, что арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес перед самым перерывом не по делу удалил с поля Серхи Роберто. Полузащитник хозяев жёстко отреагировал на толчок со стороны Марсело и дал оппоненту сильную пощёчину.

В свою очередь, игроки «Реала» остались недовольны эпизодом, произошедшим на 77-й минуте матча, когда всё тот же Марсело упал в штрафной соперника после контакта с Хорди Альбой . Судья на «точку» указать не решился, зато показал бразильцу жёлтую карточку за симуляцию.

Попутно португалец повторил достижение легендарного нападающего «Реала» Альфредо Ди Стефано по количеству забитых мячей в эль-класико. У обоих футболистов на счету по 18 точных ударов. Впрочем, их значительно опережает Лионель Месси — 25.

Однако 25 голов у аргентинца было до отчётной встречи, а после перерыва он отличился в 26-й раз и вывел «Барсу» вперёд. Футболист неожиданно отправил снаряд в ближний угол. Но «Реалу» вновь удалось отыграться. Вышедший на поле в стартовом составе Гарет Бэйл нанёс великолепный удар под дальнюю штангу.

Другой важной темой для обсуждения по итогам матча стала травма Роналду, из-за которой он был заменён после первого тайма. По словам Зинедина Зидана, повреждение португальца не очень серьёзное.

А «чемпионский коридор» для футболистов «Барсы» в этот вечер всё-таки был сооружён. По просьбе Жерара Пике его организовали работники клуба.

Из других матчей тура следует отметить домашнее поражение «Атлетико» от «Эспаньола». Видимо, подопечные Диего Симеоне не успели восстановиться после тяжелейшего полуфинального матча Лиги Европы с «Арсеналом».

Тем временем, третью победу подряд одержал «Вильярреал» Дениса Черышева . Российский полузащитник в матче с «Валенсией» вновь вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте, не отметившись результативными действиями. Победу же его команда вырвала уже в концовке встречи.

Три очка под руководством нового главного тренера Хоакина Капарроса набрала и «Севилья». Четвертьфиналист Лиги чемпионов с минимальным счётом одолел дома «Реал Сосьедад» и одержал первую победу в Примере с 3 марта.

Италия. Ошибка Буффона и осечка «Наполи»

Лидирующий «Ювентус» в отчётном туре решил испытать нервы болельщиков на прочность. В домашнем матче со скромной «Болоньей» «Старая синьора», казалось, должна была набирать три очка, но в середине первого тайма результативную ошибку совершил тот человек, от которого этого можно было ожидать меньше всего, — Джанлуиджи Буффон . Опытный вратарь отдал неудачную передачу на Даниэле Ругани, которого моментально обокрал оппонент. Последовал фол, и судья без лишних раздумий указал на «точку». Пенальти издевательским ударом точно по центру реализовал Симоне Верди.

Однако в составе «Болоньи» нашёлся человек, желавший помочь «Юве» завоевать чемпионство. Французский защитник гостей Себастьян Де Майо сразу после перерыва красиво срезал мяч в собственные ворота после подачи с фланга.

Сравняв счёт, лидер методично добил соперника ещё двумя точными ударами. Сперва Сами Хедира замкнул кросс слева, а затем Пауло Дибала забил свой 22-й мяч в текущем сезоне Серии А.

На следующий день судьба чемпионства решилась практически окончательно. «Наполи» дважды выходил вперёд в матче с «Торино» благодаря голам Дриса Мертенса и Марека Гамшика, но в итоге пропустил второй мяч на 83-й минуте и довольствовался ничьей.

Отставание «Наполи» от «Юве» теперь составляет шесть очков, а по личным встречам у команд полное равенство — соперники обменялись победами с минимальным счётом. Далее в расчёт в Серии А идёт разница забитых и пропущенных мячей, и она у «Старой Синьоры» куда лучше — 61 против 45 у соперника. Таким образом, «Наполи» необходимо выигрывать матчи с невероятно крупными счетами в последних двух турах, а кроме того, приходится рассчитывать на два поражения лидера. Де-факто «Юве» — уже чемпион. Де-юре — команде для завоевания титула достаточно набрать одно очко.

Зато с новой силой развернулась борьба за четвёртое место, дающее право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Если «Рома» после вылета из Лиги чемпионов с минимальным счётом одолела «Кальяри», то «Лацио» дома не справился с крепкой «Аталантой» — 1:1. В составе римлян отличился экс-форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо

Осечкой «Лацио» с удовольствием воспользовался «Интер», на выезде отправивший четыре безответных мяча в ворота безнадёжного «Удинезе». В команде недавно состоялась тренерская рокировка — место Массимо Оддо занял Игор Тудор , но это пока помогло коллективу из Удине лишь не проиграть ещё более безнадёжному «Беневенто». По крайней мере, это очко стало первым для «Удинезе» в 13 матчах. Однако с грозным «Интером» подопечные Тудора поделать ничего не могли.

Одержал победу и «Милан», причём подопечные Дженнаро Гаттузо отправили в Серию B «Верону». Скромный коллектив на «Сан-Сиро» ничего не смог противопоставить маститому оппоненту и оказался разгромлен — 1:4. Таким образом, за два тура до финиша определились уже две команды, вылетающие из элиты. «Верона» составила компанию «Беневенто». «Милан» же благодаря осечке «Аталанты» обошёл прямого конкурента в борьбе за шестое место в турнирной таблице, которое даёт пропуск в Лигу Европы.

Германия. Серебро «Шальке» и борьба за Лигу чемпионов

«Бавария» после вылета из Лиги чемпионов во внутреннем первенстве не без труда обыграла «Кёльн», который после предыдущего тура потерял шансы на сохранение места в элите. Однако аутсайдер сдаваться на милость маститому оппоненту не собирался и после первого тайма даже вёл в счёте благодаря автоголу Николаса Зюле.

Но после перерыва всё встало на свои места. Голы Хамеса Родригеса, Роберта Левандовски и Корентина Толиссо помогли гостям одержать шестую победу подряд в Бундеслиге. Для поляка же забитый им мяч стал 29-м в чемпионате. Форварду в последнем туре достаточно нанести всего один точный удар, чтобы в третьем сезоне Бундеслиги подряд записать на свой счёт ровно 30 голов.

Если судьба чемпионства в Германии была решена давно, то обладатель серебряных медалей определился за тур до финиша. Им стал «Шальке-04». Впервые за четыре года команде удалось подняться на подиум и соответственно добыть путёвку в Лигу чемпионов. А на втором месте «Шальке» не заканчивал сезон с 2010-го.

До последнего с подопечными Доменико Тедеско за серебро пыталась бороться дортмундская «Боруссия», но в отчётном туре чёрно-жёлтые неожиданно уступили сражающемуся за выживание «Майнцу», а «Шальке» обыграл на выезде «Аугсбург» благодаря дублю Тило Керера.

Обострилась борьба и за четвёртое место, дающее право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. «Хоффенхайм» на выезде проиграл «Штутгарту», а «Байер» разошёлся миром с «Вердером». Теперь в активе обоих команд по 52 очка. На два балла от них отстаёт «Лейпциг».

Франция. Осечка ПСЖ и новый вундеркинд «Монако»

ПСЖ провёл свой матч в рамках 36-го тура Лиги 1 ещё в пятницу, в то время как все остальные игры состоялись в воскресенье. Парижане на выезде сенсационно не сумели обыграть «Амьен». Любопытно, что подопечные Кристофа Пелиссье в прошлом туре отобрали очки у «Монако», а теперь не позволили набрать три балла и чемпиону. Маститые гости дважды вели в счёте, но дубль экс-нападающего «Краснодара» Муссы Конате не позволил им победить.

Между тем «Монако» прервал трёхматчевую серию без побед. Но три балла в игре с аутсайдером «Каном» монегаски вырвали лишь на 91-й минуте. Дублем отметился совсем юный 18-летний нападающий Мусса Силла, проводивший в Лиге 1 всего третий матч в сезоне. А голы в ворота «Кана» стали для талантливого форварда первыми на взрослом уровне.

«Лион» в отличие от прямого конкурента одержал куда более уверенную победу, которая вдобавок стала для команды восьмой подряд в Лиге 1. Аутсайдер «Труа» на «Стад де Люмьер» не смог побороться за важнейшие для себя очки и пропустил три безответных мяча. Дубль оформил нападающий хозяев Бертран Траоре