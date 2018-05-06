Ещё
«Волгарь» обыграл «Зенит-2» и спасся от вылета из ФНЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Волгарь» обыграл «Зенит-2» и спасся от вылета из ФНЛ 

Советский спорт 1 час назад
У хозяев авторами голов стали Темури Букия, Герман Онугха и Олег Шалаев. В составе гостей забитыми мячами отметились Илья Зуев и Илья Камышев, реализовавший пенальти.
Победа позволила астраханцам сохранить место в ФНЛ. «Волгарь» набрал 45 очков и за тур до конца первенства оторвался от зоны вылета на 6 баллов. Вторая команда «Зенита» с 37 очками занимает 17-е место. От 15-й позиции, позволяющей остаться в лиге, сине-бело-голубых отделяют два балла.
В заключительном туре ФНЛ, матчи которого состоятся 12 мая и начнутся в 14:00, «Волгарь» встретится в Воронеже с «Факелом», а «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Шинник».
Советский спорт: последние новости
«Кардифф» вернулся в АПЛ «Крылья Советов» вслед за «Оренбургом» вышли в РФПЛ, «Енисей» и «Тамбов» сыграют в стыковых матчах «Манчестер Сити» не сумел обыграть «Хаддерсфилд»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд43
Медведеву обвинили в предательстве95
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию53
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение