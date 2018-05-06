«Волгарь» обыграл «Зенит-2» и спасся от вылета из ФНЛ

Победа позволила астраханцам сохранить место в ФНЛ. «Волгарь» набрал 45 очков и за тур до конца первенства оторвался от зоны вылета на 6 баллов. Вторая команда «Зенита» с 37 очками занимает 17-е место. От 15-й позиции, позволяющей остаться в лиге, сине-бело-голубых отделяют два балла.

В заключительном туре ФНЛ, матчи которого состоятся 12 мая и начнутся в 14:00, «Волгарь» встретится в Воронеже с «Факелом», а «Зенит-2» примет в Санкт-Петербурге «Шинник».