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«Наполи» упустил победу в матче с «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой»
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«Наполи» упустил победу в матче с «Торино», «Лацио» сыграл вничью с «Аталантой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Наполи» не сумел победить «Торино» в матче 36-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 2:2.
В составе «Наполи» голы забили полузащитники Дрис Мертенс и Марек Гамшик. У «Торино» отличились хавбек Даньеле Базелли и защитник Лоренцо Де Сильвестри.
В других матчах 36-го тура СПАЛ на своём поле победил «Беневенто» (2:0), «Дженоа» дома уступила «Фиорентине» (2:3), «Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Лацио» (1:1), а «Кротоне» в гостевом поединке уступил «Кьево» (0:2).
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