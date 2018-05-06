«Ювентус» — без пяти минут чемпион: «Наполи» не смог одолеть «Торино»

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал на своём поле «Торино». В последних пяти очных встречах неаполитанцы одержали пять побед над второй командой Турина.

Протокол игры

Наполи

Торино

(1:0) Мертенс Дрис 25'

55' Базелли Даниэле (1:1)

83' Де Сильвестри Лоренцо (2:2)

06 мая. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).

"Наполи" контролировал ход игры на протяжении всего стартового отрезка, однако опасных моментов у ворот гостей не было. Первый из подобных зрители «Сан-Паоло» увидели лишь в середине первого тайма, когда Лоренцо Инсинье пробил по воротам Сиригу после передачи Мертенса из глубины поля, однако сфера прилетела точно в руки итальянскому голкиперу «Торино».

Через несколько мгновений уже сам Дрис Мертенс был в центре внимания: бельгиец воспользовался нерасторопностью защитника туринцев Бурдиссо, который неудачно выполнил попытку выноса мяча из штрафной, и буквально с ноги аргентинца вколотил игровой снаряд в сетку ворот Сальваторе Сиригу — 1:0.

Ближе к концу тайма игроки «Торино» отодвинули игру от своих ворот, однако ударов по воротам Рейны по-прежнему практически не было. Неаполитанцы же, как казалось, убаюкивали туринцев, чтобы потом поразить их кинжальным выпадом. Стоит признать, за несколько минут до перерыва это почти получилось: Кальехон завершил контратаку хлёстким ударом из пределов штрафной — Сиригу отразил опасность от своих ворот, переведя снаряд на угловой.

В начале второго тайма подопечные Вальтера Мадзарри создали первый момент у чужих ворот, который сразу же стал и голевым. Льяич прострелил на набегавшего в штрафную Баселли, который решился на удар сходу. Сфера попала в ногу защитнику «Наполи» Кирикешу и, изменив направление полёта, беспрепятственно влетела в сетку ворот Пепе Рейны — 1:1, не повезло неаполитанцам с рикошетом.

Стоит отметить, что моментов в этой игре практически не было, поэтому чуть ли не каждый удар в створ становился голом. Так случилось и с выстрелом Марека Гамшика: едва выйдя на замену, капитан «Наполи» получил мяч от Кальехона на линии штрафной и кручёным ударом пробил впритирку со штангой — 2:1, блестящее исполнение от словака!

Туринцы решили не отставать от хозяев поля и превратили свой второй удар в створ во второй забитый гол. Льяич сделал классный заброс в штрафную площадь неаполитанцев, куда уже набегал Ди Сильвестри. Лоренцо оторвался от опекуна и пробил головой из пределов вратарской мимо Рейны, но точно в ворота — 2:2, титул уезжает в Турин. Правда, не к «Торино», а к «Юве». Итог — боевая ничья 2:2. Подопечные Сарри теперь отстают от «Ювентуса» на 6 очков за 2 тура до конца чемпионата. Теперь неаполитанцам нужно надеяться на две осечки Старой Синьоры кряду, а самим нужно будет забивать как можно больше мячей: разница забитых и пропущенных у «Наполи» — "+45", у «чёрно-белых» — "+61". Можно вручать команде Аллегри чемпионский титул, не так ли? Седьмой кряду, между прочим.