В матче 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» принимал на своём поле «Торино». В последних пяти очных встречах неаполитанцы одержали пять побед над второй командой Турина.
Протокол игры
Наполи
Торино
(1:0) Мертенс Дрис 25'
55' Базелли Даниэле (1:1)
(2:1) Гамшик Марек 71'
83' Де Сильвестри Лоренцо (2:2)
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Альбиоль Рауль • Кирикеш Влад • Руй Мариу 66' • Аллан Маркес • Жоржиньо Фрелло • Зелиньски Петр 69' (Гамшик Марек (69') • Кальехон Хосе 88' (Уна Адам (88') • Мертенс Дрис 63' (Милик Аркадиуш (63') • Инсинье Лоренцо
Запасные: Маджио Кристиан • Милич Хрвое • Сепе Луиджи • Гулам Фаузи • Тонелли Лоренцо • Рафаэл Кабрал • Машаш Зинедин • Рог Марко • Диавара Амаду
Сиригу Сальваторе • Н'Кулу Николя 90' • Бурдиссо Николас 21' • Бонифаци Кевин • Де Сильвестри Лоренцо • Базелли Даниэле 53' 78' (Фальке Яго (78') • Аскуа Африйе • Ринкон Томас 87' (Вальдифиори Мирко (87') • Ансальди Кристиан • Ньянг М'Байе 63' (Белотти Андреа (63' 74') • Ляич Адем
Запасные: Молинаро Кристиан • Ичасо Сальвадор • Баррека Антонио • Эдера Симоне • Коппола Доменико
06 мая. Стадион «Сан-Паоло» (Неаполь).
"Наполи" контролировал ход игры на протяжении всего стартового отрезка, однако опасных моментов у ворот гостей не было. Первый из подобных зрители «Сан-Паоло» увидели лишь в середине первого тайма, когда Лоренцо Инсинье пробил по воротам Сиригу после передачи Мертенса из глубины поля, однако сфера прилетела точно в руки итальянскому голкиперу «Торино».
Через несколько мгновений уже сам Дрис Мертенс был в центре внимания: бельгиец воспользовался нерасторопностью защитника туринцев Бурдиссо, который неудачно выполнил попытку выноса мяча из штрафной, и буквально с ноги аргентинца вколотил игровой снаряд в сетку ворот Сальваторе Сиригу — 1:0.
Ближе к концу тайма игроки «Торино» отодвинули игру от своих ворот, однако ударов по воротам Рейны по-прежнему практически не было. Неаполитанцы же, как казалось, убаюкивали туринцев, чтобы потом поразить их кинжальным выпадом. Стоит признать, за несколько минут до перерыва это почти получилось: Кальехон завершил контратаку хлёстким ударом из пределов штрафной — Сиригу отразил опасность от своих ворот, переведя снаряд на угловой.
В начале второго тайма подопечные Вальтера Мадзарри создали первый момент у чужих ворот, который сразу же стал и голевым. Льяич прострелил на набегавшего в штрафную Баселли, который решился на удар сходу. Сфера попала в ногу защитнику «Наполи» Кирикешу и, изменив направление полёта, беспрепятственно влетела в сетку ворот Пепе Рейны — 1:1, не повезло неаполитанцам с рикошетом.
Стоит отметить, что моментов в этой игре практически не было, поэтому чуть ли не каждый удар в створ становился голом. Так случилось и с выстрелом Марека Гамшика: едва выйдя на замену, капитан «Наполи» получил мяч от Кальехона на линии штрафной и кручёным ударом пробил впритирку со штангой — 2:1, блестящее исполнение от словака!
Туринцы решили не отставать от хозяев поля и превратили свой второй удар в створ во второй забитый гол. Льяич сделал классный заброс в штрафную площадь неаполитанцев, куда уже набегал Ди Сильвестри. Лоренцо оторвался от опекуна и пробил головой из пределов вратарской мимо Рейны, но точно в ворота — 2:2, титул уезжает в Турин. Правда, не к «Торино», а к «Юве». Итог — боевая ничья 2:2. Подопечные Сарри теперь отстают от «Ювентуса» на 6 очков за 2 тура до конца чемпионата. Теперь неаполитанцам нужно надеяться на две осечки Старой Синьоры кряду, а самим нужно будет забивать как можно больше мячей: разница забитых и пропущенных у «Наполи» — "+45", у «чёрно-белых» — "+61". Можно вручать команде Аллегри чемпионский титул, не так ли? Седьмой кряду, между прочим.