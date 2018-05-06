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Антон Богданов пострадал на прогулке
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Антон Богданов пострадал на прогулке 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Звезда «Реальных Пацанов» напугал поклонников, когда разместил в своем блоге снимок с изодранными до крови руками. Антон рассказал, что именно так может закончиться поездка на мотоцикле, если не надевать куртку.
По словам Богданова, снимок сделан в прошлом году, но и новый мотосезон 2018 году актер уже успел открыть. Правда, пока Антону удается избегать таких ранений. Звезда «Реальных Пацинов» напомнил подписчикам о важности соблюдать безопасность, скоростной режим и трезвость на дороге.
Поклонники успокоили Антона, признав, что тот еще легко отделался: «Вчера смотрел полнометражный фильм про самые опасные мотогонки в мире на острове 'Man'. Так вот теперь эти ссадинки и царапки кажутся полной ерундой, по сравнению с тем, что там творится». Другие пожалели артиста и попросили больше не падать с мотоцикла: «Ужасное фото, бедняга, такую боль испытать. Вот и хорошо, теперь нужно быть очень осторожным».
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