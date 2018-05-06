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Мората не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за травмы
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Мората не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за травмы 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Как сообщает журналист Evening Stardard Саймон Джонсон, Мората, вероятно, получил повреждение на вчерашней тренировке.
Матч «Челси» — «Ливерпуль» стартует в 18:30 мск.
Мората: «Лучше бы я порвал мышцы и пропустил три месяца»
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