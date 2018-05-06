Мората не попал в заявку на матч с «Ливерпулем» из-за травмы

Как сообщает журналист Evening Stardard Саймон Джонсон , Мората, вероятно, получил повреждение на вчерашней тренировке. Матч «Челси» — «Ливерпуль» стартует в 18:30 мск. Мората: «Лучше бы я порвал мышцы и пропустил три месяца»