В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Лондонцы ведут яростную борьбу за попадание в Лигу чемпионов, противостоя не менее мотивированному сопернику.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Челси
Ливерпуль
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл Гари • Рюдигер Антонио • Мозес Виктор • Фабрегас Сеск • Канте Н'Голо • Бакайоко Тьемуа • Алонсо Маркос • Азар Эден • Жиру Оливье
Запасные: Виллиан Боргес • Педро Родригес • Баркли Росс • Кабальеро Вилли • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас • Эмерсон Палмиери
Кариус Лорис • Клайн Натаниэль • Ловрен Деян • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Александер-Арнольд Трент • Вейналдум Джорджиньо • Милнер Джеймс • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Клаван Рагнар • Хендерсон Джордан • Миньоле Симон • Ингс Дэнни • Морено Альберто • Соланке Доминик • Вудбёрн Бенджамин
06 мая. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).
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