Ещё
«Челси» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Челси» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Лондонцы ведут яростную борьбу за попадание в Лигу чемпионов, противостоя не менее мотивированному сопернику.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Челси
Ливерпуль
Куртуа Тибо • Аспиликуэта Сесар • Кэхилл ГариРюдигер АнтониоМозес Виктор • Фабрегас Сеск • Канте Н'Голо • Бакайоко Тьемуа • Алонсо Маркос • Азар Эден • Жиру Оливье
Запасные: Виллиан БоргесПедро Родригес • Баркли Росс • Кабальеро Вилли • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас • Эмерсон Палмиери
Кариус Лорис • Клайн Натаниэль • Ловрен Деян • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Александер-Арнольд Трент • Вейналдум Джорджиньо • Милнер Джеймс • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио
Запасные: Клаван Рагнар • Хендерсон ДжорданМиньоле СимонИнгс Дэнни • Морено Альберто • Соланке ДоминикВудбёрн Бенджамин
06 мая. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Манчестер Сити" не забил дома впервые с апреля 2017 года "Атлетико" - "Эспаньол": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Венгер: "Хочу, чтобы фанаты "Арсенала" были счастливы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведеву обвинили в предательстве94
Спортсмен погиб при попытке установить рекорд42
Шарапова одержала долгожданную победу4
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой144
Сборная России разгромила Австрию52
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение