«Челси» — «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Челси» и «Ливерпуль». Лондонцы ведут яростную борьбу за попадание в Лигу чемпионов, противостоя не менее мотивированному сопернику.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Челси

Ливерпуль

06 мая. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).

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