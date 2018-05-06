«Зенит-2» проиграл «Волгарю» и рискует вылететь из ФНЛ 

Вторая команда "Зенита" продолжает бороться за выживание. В матче предпоследнего тура коллектив из Санкт-Петербурга гостил у «Волгаря» и проиграл со счетом 2:3. Астраханцы вышли на десятое место, а вот «Зенит-2» делит 17-19-е места в двух очках от спасительного 15-го места.
Протокол игры
Волгарь
Зенит-2 (1:0) Букия Темури 7'
11' Зуев Илья (1:1)
(2:1) 36'
(3:1) Шалаев Олег 45'
88' Камышев Илья (3:2)
Терновский Дмитрий • Иванов Дмитрий • Бердников Алексей • Запрудских Виталий 46' (Пилиев Ника (46') • Степанов Александр Вячеславович • Шалаев Олег • Букия Темури 71' (Газзаев Руслан (71') • Пустозёров Алексей 85' (Козлов Данила (85') • Бабаев Владлен • Болонин Александр • Жабкин Михаил
Запасные: Арапов Дмитрий • Горулёв Виталий • Лесников Дмитрий
Кержаков Михаил • Зинков Вячеслав • Пенчиков Даниил • Бугриёв Сергей • Анюков Александр • Зуев Илья • Кириллов Дмитрий 58' (Vladislav Soloveychiks (58') • Мусаев Леон 46' (Камышев Илья (46') • Лесовой Даниил 46' (Прудников Николай (46') • Панюков Андрей 76' (Крапухин Станислав (76') • Запрягаев Василий
Запасные: Рукас Томас • Кизеев Михаил
06 мая.