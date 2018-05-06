«Арсенал» — «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Бёрнли».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Арсенал

Бёрнли

Запасные: Мертезакер Пер • Ремзи Аарон • Оспина Давид • Уэлбек Данни • Монреаль Начо • Мустафи Шкодран • Мэйтленд-Найлс Эйнсли

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