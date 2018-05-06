В 37-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Бёрнли».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Арсенал
Бёрнли
Чех Петр • Бельерин Эктор • Чамберс Калум • Konstantinos Mavropanos • Колашинац Сеад • Уилшер Джек • Джака Гранит • Мхитарян Генрих • Айуоби Алекс • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр
Запасные: Мертезакер Пер • Ремзи Аарон • Оспина Давид • Уэлбек Данни • Монреаль Начо • Мустафи Шкодран • Мэйтленд-Найлс Эйнсли
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Лонг Кевин • Уорд Стивен • Леннон Аарон • Вествуд Эшли • Корк Джек • Гудмундссон Йоханн • Хендрик Джефф • Барнс Эшли
Запасные: Бардсли Филипп • Марни Дин • Воукс Сэм • Хитон Том • Тэйлор Чарли • Уэллс Наки • Н'Куду Жорж-Кевин
06 мая. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить