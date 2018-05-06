«Какой живот, Анфиса? Где живот?» Елена Садикова из Выксы похудела на 46 кг

Такой тяжелый сахар

Последняя неделя на проекте началась с того, что участник Кристиан заявил о своем намерении покинуть проект и готовности продолжить похудение и тренировки дома. Коллеги-соперники уговаривали его остаться и при этом каждый в душе, конечно, надеялся: если уйдет Кристиан, может быть, не придется никого выгонять по итогам взвешивания?

Ан-нет! Анфиса Чехова и Кристиану купила билет на самолет до Москвы, и голосование не отменила.

Чтобы усилить дух соперничества между игроками, ведущая решила разбить их на пары для соревнований. Партнеров можно было выбирать, однако не всем, а лишь победителям промежуточных испытаний. Для начала всем восьмерым игрокам вручили по подносу с 3 кг сахара, которые нужно было как можно дольше держать на вытянутых руках.

Первой сдалась Полина, до последнего продержался самый тяжелый участник Саша. Лена из Выксы продержалась дольше всех из девочек. Анфиса Чехова заподозрила, что она хитрит: положила поднос на свой большой живот либо уперлась в него подносом, и таким образом помогала себе.

— Какой живот, Анфиса? Где живот? — возмутилась Лена, однако вскоре опустила поднос. И потом согласилась, что, возможно, она не заметила, как это произошло.

Своим соперником Саша выбрал Кристиана. Во втором раунде они уже не держали подносы, а остальным шести участникам разрешили убрать с подносов по одному кг. На этот раз выиграла Катя, которая взяла в соперники Полину. Та была счастлива, что не придется снова держать поднос.

«Сладкий» вкус первой победы

Далее подносы держали только четыре участника: Антон, Аня, Ира и Лена. На подносах осталось всего по 1 кг сахара. На этот раз первыми сдались Ира и Аня. А Лена и Антон продолжали держаться. В итоге Антон, рассудив, что из трех девочек ему сложно будет выбирать соперницу, решил предоставить этот выбор Лене и поддался ей, опустив поднос.

— Пусть испытает вкус победы. Ей это тоже нужно! — сказал потом Антон.

Лена поняла и оценила его поступок. Но это ничуть не омрачило ее радости.

— Лена Садикова — чемпион! — радовалась она со своей неизменной улыбкой на лице.

А своим соперником она выбрала именно Антона, а не более слабых Иру или Аню.

На высоких скоростях?

Участников привезли в Сочи на трассу «Формулы-1» и предложили пробежать ее на перегонки. Это — 6 км! Участники были в шоке, особенно Лена, которая до проекта по дому передвигалась на кресле на колесиках, и Саша, в начале проекта едва не задохнувшиеся после 300 метров пешком.

В итоге и Саша, и Лена, и все остальные участники преодолели трассу. Первым был Антон, за ним — Катя, потом — Полина, Аня, Лена и Саша. И Лена — снова не самая последняя!

Победитель в каждой паре получал шанс побороться за иммунитет. Полина, уступившая в беге Кате, плакала от обиды. А Лена искренне удивлялась ее слезам:

— Самое главное — что все мы смогли преодолеть такую дистанцию: кто пешком, кто бегом.

Пока Лена бежала, участники кричали ей с финиша, подгоняли и подбадривали. Лена потом очень радовалась этому:

— Не стояли в стороне и не говорили, что, мол, вон лузер ползет, а помогали.

Не думай о победе свысока…

Вообще, Лена — пожалуй, единственная на проекте не думает о финале и главном призе. Она хочет продержаться в шоу как можно дольше именно ради похудения, а не ради победы и 3 миллионов рублей.

Именно поэтому она занимается сразу у двух тренеров: Натальи и Сергея. На этой неделе Наталья устроила ей и остальным своим подопечным круговую кардиотренировку, а Сергей учил боевому восточному искусству с палкой бу-дзюцу.

Наконец, настал день финального испытания. Один участник на нем мог выиграть иммунитет, еще один — плюс 1 кг, и еще один — наоборот, минус 1 кг. Лена Садикова поставила себе цель — только бы не быть с минусом. И она ее достигла. Минус достался Кристиану, а иммунитет выиграл Саша. Ну а бонусный килограмм, наконец, выиграла Полина, чем очень разозлила Катю.

Минус 2 кг На финальном взвешивании Катя сказала, что готова всеми способами бороться с соперниками. Полина обвинила ее в неискренности.

Взвешивание начали с Кристиана, потом его отпустили домой. Дальше взвесили Сашу, но у него был иммунитет, и его результат убрали из турнирной таблицы. Саша, кстати, хорошо сбросил и мог бы обойтись и без иммунитета.

Таким образом, борьба на взвешивании развернулась между всего шестью участниками. Возглавила таблицу Полина, за ней — Лена (минус два килограмма). Из девочек меньше всех сбросили Катя, Аня и Ира — все по одному кг.

А вот Антон, который считает себя главным претендентом на победу и уже распланировал потратить выигрыш на жилье и путешествие с Аней на Мальдивы, на этот раз сбросил… ноль! Под желтой линией, то есть на скамье для голосования, оказался он и Ира. Хоть она похудела на столько же, на сколько и Аня с Катей, но ее вес больше, а значит сброшенный килограмм в процентном отношении «весит» меньше.

Катя и Лена удивили Антона

Антону и Ире предложили высказаться, почему они хотят остаться на проекте. Антон, видя, что Аня чуть не плачет, сам тоже едва на пустил слезы и попросил:

— Я вас умоляю, ребята, сделайте так, чтобы я остался еще хотя бы на одну неделю. Ради наших с Аней здоровых семейных отношений и здоровых детей.

А Ира сказала, что нахождение на проекте и похудение — единственная цель, которая помогает ей бороться с депрессией и жить.

Повисло тягостное молчание, которое нарушила Катя:

— Пойдемте уже голосовать.

Антон, делая прогнозы, отметил, что Лена, скорее всего, его поддержит, а Катя постарается выгнать. А случилось все наоборот. Катя решила, что ей нужен сильный соперник. Саша не захотел оставаться на проекте единственным мужчиной и тоже поддержал Антона. Аня, естественно, тоже выбрала любимого Антона.

Иру поддержали Полина и Лена.

— Антош, ты знаешь, как я к тебе отношусь, но Ира очень ранима. Ей нужна поддержка, — сказала Лена. Но ее голос Ире не помог. Девушка уехала худеть домой.

А на следующей неделе участников ждет большой сюрприз — полное преображение: от прически до нового стиля в одежде. Увидев себя в зеркале не в фирменной розовой футболке, а в шикарном платье, Лена заплачет от счастья.