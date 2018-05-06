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Кажется, все наладилось. Хлои Кардашьян сходила на игру Тристана Томпсона
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Кажется, все наладилось. Хлои Кардашьян сходила на игру Тристана Томпсона 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Похоже, Хлои Кардашьян (33) действительно простила своего неверного бойфренда Тристана Томпсона (27). Совсем недавно парочку заметили на свидании в Кливленде, а теперь телезвезда пришла поддержать возлюбленного на игру его команды.
https://www.youtube.com/watch?v=nBYLXIFtbNk
Хлои сфотографировали на арене Quicken Loans, она была в сопровождении охраны. Кстати, совсем недавно ходили разговоры, что на матчи Томпсона ходит та самая Лани Блэр (28), с которой баскетболист как-то развлекался.
Смотри фото здесь.
Напомним, за день до того, как звезда в первые стала мамой в Сети появилось несколько видео, на которых видно, что Тристан изменяет Кардашьян. По слухам, именно из-за этого у Хлои начались преждевременные схватки.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kazhetsya-vse-naladilos-hloi-kardashyan-shodila-na-igru-tristana-tompsona/
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