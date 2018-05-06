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«Атлетико» на своём поле проиграл «Эспаньолу»
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«Атлетико» на своём поле проиграл «Эспаньолу» 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Атлетико» принимал на своём поле «Эспаньол». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Оскар Мелендо и Лео Баптистау, которые отличились на 53-й и 77-й минутах соответственно. Таким образом, «матрасники» после победы над «Арсеналом» (1:0) и выхода в финал Лиги Европы в середине недели проиграли одному из аутсайдеров Примеры.
«Атлетико» (75 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Эспаньол» (43) поднялся на 15-ю позицию.
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