Ефремов: команды, обеспечившие себе медали ФНЛ, превосходили соперников по игре

МОСКВА, 6 мая. /Корр. ТАСС Александр Бокулев /. «Оренбург», самарские «Крылья Советов» и красноярский «Енисей» на протяжении всего сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ) демонстрировали превосходство над остальными соперниками в игровом плане. Такое мнение ТАСС высказал президент ФНЛ Игорь Ефремов

По результатам 37-го тура ФНЛ «Оренбург» и «Крылья Советов» гарантировали себе места не ниже второго в турнирной таблице. Этот успех дает обеим командам право выступить в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). Красноярский «Енисей» не сможет опередить лидеров и завершит сезон на третьем месте, тогда как четвертую позицию себе обеспечил «Тамбов».

"Думаю, что у нас на протяжении всего сезона эти команды ["Оренбург" и «Крылья Советов»] вместе с «Енисеем», скажем так, превосходили остальные клубы, в первую очередь, в игровом плане. При этом все три команды, на мой взгляд, совершенно разные, я могу заметить, что большую часть первенства выигрывал «Енисей», который имел пятиочковый отрыв перед весенней частью. Что-то у них не сложилось, они потерпели несколько поражений, но при этом абсолютно заслужен успех «Оренбурга» и «Крыльев Советов». Могу только пожелать им удачи в премьер-лиге", — сказал Ефремов.

"Енисей" сыграет в переходных матчах за право выхода в РФПЛ с 14-й командой по итогам чемпионата России, а «Тамбов» поборется в стыковых встречах с клубом, показавшим 13-й результат в РФПЛ.

"Конечно, я не букмекерская контора, поэтому шансы не оцениваю. Могу только вспомнить, как четыре года назад «Уфа» играла с «Томью», где тоже вроде как шансы были небольшими ("Уфа" выиграла дома со счетом 5:1 и уступила в гостях 1:3 — прим. ТАСС). Однако с тех пор «Уфа» вышла в премьер-лигу и превратилась в очень интересный, боеспособный и самобытный коллектив. Так что здесь оценивать шансы нет никакого смысла, тем более это достаточно специфичное соревнование, которое проводится за несколько дней", — заключил Ефремов.

Победитель первенства ФНЛ определится в последнем туре, все игры которого пройдут 12 мая и начнутся в 14:00 мск. «Оренбург», в активе которого 83 очка, сыграет на выезде с «Тамбовом», а «Крылья Советов» (82) во Владивостоке встретятся с клубом «Луч-Энергия».