Никита Зайцев: «Показать отсутствие страха — это и есть секретное оружие в драках»

Защитник «Торонто» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о своей первой драке в НХЛ. Она случилась в матче против «Монреаля» в ноябре 2017 года. Оппонентом россиянина был Пол Брайан.

— И я чуть с Кузнецовым не сцепился.

— Ого.

— Евгений очень много разговаривает на льду (смеется). «Вашингтон» нам забил — он что-то мне прокричал. А тут я им забил — крикнул Евгению. На скамейке «Вашингтона» подумали, что я над ними прикалываюсь. Сразу Уилсон стал подъезжать ко мне, смотреть внимательно. Но я-то кричал именно Кузнецову.

— В этом году вы подрались. Даже игроки ЦСКА смеялись.

— Да-да, я видел реакцию Романа Любимова на мой бой. Смеется он. Молодец, конечно, а еще друг называется (улыбается).

— Вы теперь с Биексой столкнетесь? С Ривзом? С Уилсоном? После Пола Байрона надо замахиваться на кого-то более серьезного.

— Смотрю, вы в бойцах лучше разбираетесь. Ни с кем я драться не собираюсь. Там был простой момент. Он полез меня бить, а я ответил. Проиграл я, да? Но это ничего не значит. В таких боях надо показывать дух, а не умение махать кулаками. Я не испугался, принял бой и неважно, как он закончился.

— Просто вы выросли в Бирюлево. Я думал, у вас есть секретное оружие в драках.

— Как раз то, что ты показал отсутствие страха — это и есть секретное оружие. ( Алексей ШЕВЧЕНКО

Полностью интервью с Зайцевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»