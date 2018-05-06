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Никита Зайцев: «Показать отсутствие страха — это и есть секретное оружие в драках»
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Никита Зайцев: «Показать отсутствие страха — это и есть секретное оружие в драках» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Торонто» Никита Зайцев в интервью «СЭ» рассказал о своей первой драке в НХЛ. Она случилась в матче против «Монреаля» в ноябре 2017 года. Оппонентом россиянина был Пол Брайан.
— В этом сезоне были столкновения русских. Евгений Малкин поссорился на льду с Евгением Кузнецовым. Артемий Панарин вообще чуть с Кузнецовым не подрался.
— И я чуть с Кузнецовым не сцепился.
— Ого.
— Евгений очень много разговаривает на льду (смеется). «Вашингтон» нам забил — он что-то мне прокричал. А тут я им забил — крикнул Евгению. На скамейке «Вашингтона» подумали, что я над ними прикалываюсь. Сразу Уилсон стал подъезжать ко мне, смотреть внимательно. Но я-то кричал именно Кузнецову.
— В этом году вы подрались. Даже игроки ЦСКА смеялись.
— Да-да, я видел реакцию Романа Любимова на мой бой. Смеется он. Молодец, конечно, а еще друг называется (улыбается).
— Вы теперь с Биексой столкнетесь? С Ривзом? С Уилсоном? После Пола Байрона надо замахиваться на кого-то более серьезного.
— Смотрю, вы в бойцах лучше разбираетесь. Ни с кем я драться не собираюсь. Там был простой момент. Он полез меня бить, а я ответил. Проиграл я, да? Но это ничего не значит. В таких боях надо показывать дух, а не умение махать кулаками. Я не испугался, принял бой и неважно, как он закончился.
— Просто вы выросли в Бирюлево. Я думал, у вас есть секретное оружие в драках.
— Как раз то, что ты показал отсутствие страха — это и есть секретное оружие. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Полностью интервью с Зайцевым — в ближайшее время на сайте «СЭ»
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