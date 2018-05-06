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ЦСКА уничтожил «Арсенал» и вернул себе третью строчку РФПЛ
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ЦСКА уничтожил «Арсенал» и вернул себе третью строчку РФПЛ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
ЦСКА разгромно обыграл «Арсенал» в предпоследнем матче сезона и гарантировал себе место в Лиге чемпионов.
Протокол игры
ЦСКА Москва
Арсенал Тула
(1:0) Чалов Фёдор 2'
(2:0) Муса Ахмед 11'
(3:0) Чалов Фёдор 21'
(4:0) Головин Александр 40'
(5:0) Чалов Фёдор 43'
(6:0) Муса Ахмед 49'
Акинфеев ИгорьНабабкин КириллИгнашевич СергейБерезуцкий ВасилийФернандес Марио • Витиньо Виктор • Натхо Бибрас • Головин Александр 76' (Жамалетдинов Тимур (76') • Кучаев Константин 31' (Kristijan Bistrovic (31') • Муса Ахмед • Чалов Фёдор 89' (Хосонов Хетаг (89')
Запасные: Дзагоев АланМиланов ГеоргиПомазун Илья
Обухов ИгорьАлександров Михаил 35' • Сунзу Стоппила • Беляев МаксимВиктор АльваресЧаушич ГоранТкачёв СергейГорбатенко ИгорьБерхамов Кантемир • Кангва Эванс 59' (Хагуш Анри (59') • Дзюба Артём
Запасные: Шевченко Игорь • Григалава Гиа • Джорджевич ЛукаЛевашов МихаилБерезин АлексейНовосельцев ИванБуранов ДанилаРасич Федерико • Ивакин Ярослав
06 мая. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва).
ЦСКА начал с места в карьер и уже на первых мгновениях игры счёт был открыт: Муса вывел Чалова практически один на один с вратарём и Фёдор пробил мимо вратаря, но точно в сетку ворот Обухова — 1:0.
Не успели «арсенальцы» оклематься, как ЦСКА забил второй. На этот раз уже Ахмед Муса оказался в центре штрафной и уверенно замкнул прострел Витиньо слева — 2:0.
У тульской команды не получалось абсолютно ничего, а вот «армейцы» продолжили куражиться и уже к середине первого тайма Фёдор Чалов оформил дубль: после подачи с углового Березуцкий головой скинул мяч на Чалова и молодой форвард без проблем поразил ворота туляков — 3:0.
В концовке тайма ЦСКА забил ещё дважды с промежутком в пару минут. Сперва Головин протащил мяч от центрального круга прямо к чужим воротам и, обыграв двух защитников, перебросил вышедшего из ворот Обухова. Затем уже Фёдор Чалов забил свой третий гол в матче, замкнув проникающую передачу Головина из глубины поля — 5:0, «красно-синие» забили 5 голов при помощи 5 ударов в створ, фантастика!
После перерыва «армейцы» тут же забили в шестой раз: Чалов вывел Мусу на рандеву с голкипером «Арсенала» и нигериец хлестким ударом вколотил сферу в угол ворот Обухова — 6:0.
Далее команды откровенно доигрывали, результат был ясен ещё на минуте двадцатой. ЦСКА не хотел, а «Арсенал» не мог. Неужели тренер команды, проигрывающей 0:6, — уровень главного в "Зените", куда сватают Божовича? Хотя…
Максим ФРИДМАН
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