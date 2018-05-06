ЦСКА уничтожил «Арсенал» и вернул себе третью строчку РФПЛ

ЦСКА разгромно обыграл «Арсенал» в предпоследнем матче сезона и гарантировал себе место в Лиге чемпионов.

Протокол игры

ЦСКА Москва

Арсенал Тула

(2:0) Муса Ахмед 11'

(3:0) Чалов Фёдор 21'

(5:0) Чалов Фёдор 43'

(6:0) Муса Ахмед 49'

06 мая. Стадион «ВЭБ Арена» (Москва).

ЦСКА начал с места в карьер и уже на первых мгновениях игры счёт был открыт: Муса вывел Чалова практически один на один с вратарём и Фёдор пробил мимо вратаря, но точно в сетку ворот Обухова — 1:0.

Не успели «арсенальцы» оклематься, как ЦСКА забил второй. На этот раз уже Ахмед Муса оказался в центре штрафной и уверенно замкнул прострел Витиньо слева — 2:0.

У тульской команды не получалось абсолютно ничего, а вот «армейцы» продолжили куражиться и уже к середине первого тайма Фёдор Чалов оформил дубль: после подачи с углового Березуцкий головой скинул мяч на Чалова и молодой форвард без проблем поразил ворота туляков — 3:0.

В концовке тайма ЦСКА забил ещё дважды с промежутком в пару минут. Сперва Головин протащил мяч от центрального круга прямо к чужим воротам и, обыграв двух защитников, перебросил вышедшего из ворот Обухова. Затем уже Фёдор Чалов забил свой третий гол в матче, замкнув проникающую передачу Головина из глубины поля — 5:0, «красно-синие» забили 5 голов при помощи 5 ударов в створ, фантастика!

После перерыва «армейцы» тут же забили в шестой раз: Чалов вывел Мусу на рандеву с голкипером «Арсенала» и нигериец хлестким ударом вколотил сферу в угол ворот Обухова — 6:0.