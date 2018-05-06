В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» играет в гостях у «Кальяри».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кальяри
Краньо Алессио • Фараго Паоло • Чеппители Лука • Андреолли Марко • Ликояннис Хараламбос • Дейола Алессандро • Барелла Николо • Падоин Симоне • Ионице Артур • Фариас Диего • Паволетти Леонардо
Запасные: Дессена Даниэле • Коссу Андреа • Сау Марко • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Мьянге Сенна • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио
Алисон Бекер • Перес Бруно • Фасио Федерико • Манолас Костас • Коларов Александар • Де Росси Даниэле • Гоналон Максим • Наингголан Раджа • Юндер Дженгиз • Джеко Эдин • Герсон Сантос
Запасные: Лобонц Богдан • Эль-Шаарави Стефан • Флоренци Алессандро • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лоренцо • Шик Патрик • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
06 мая. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).
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