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«Кальяри» — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Кальяри» — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» играет в гостях у «Кальяри».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кальяри
Краньо АлессиоФараго ПаолоЧеппители ЛукаАндреолли Марко • Ликояннис Хараламбос • Дейола Алессандро • Барелла Николо • Падоин Симоне • Ионице Артур • Фариас ДиегоПаволетти Леонардо
Запасные: Дессена Даниэле • Коссу Андреа • Сау Марко • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Мьянге Сенна • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио
Алисон БекерПерес Бруно • Фасио Федерико • Манолас Костас • Коларов Александар • Де Росси Даниэле • Гоналон Максим • Наингголан Раджа • Юндер Дженгиз • Джеко Эдин • Герсон Сантос
Запасные: Лобонц БогданЭль-Шаарави СтефанФлоренци Алессандро • Сильва Хонатан • Скорупски Лукаш • Капрадосси Элио • Пеллегрини Лоренцо • Шик Патрик • Пеллегрини Лука • Антонуччи Мирко
06 мая. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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