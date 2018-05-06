«Кальяри» — «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

В рамках 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» играет в гостях у «Кальяри».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Кальяри

Запасные: Дессена Даниэле • Коссу Андреа • Сау Марко • Джаннетти Никколо • Рафаэл Биттенкур • Пизакане Фабио • Мьянге Сенна • Кроста Лука • Хан Кван Сон • Калигара Фабрицио

06 мая. Стадион «Сарденья Арена» (Кальяри).

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