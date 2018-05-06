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Гончаренко: «У Кучаева наверняка разрыв крестообразных связок»
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Гончаренко: «У Кучаева наверняка разрыв крестообразных связок» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что травма Константина Кучаева, скорее всего, окажется разрывом крестообразных связок.
Кучаев получил травму в матче с тульским «Арсеналом» (6:0) в результате столкновения с Игорем Горбатенко.
"К сожалению, у Кучаева наверняка разрыв крестообразных связок.
Не стали рисковать Дзагоевым. Он был готов сыграть. Наверняка он сможет сыграть с «Анжи» с первых минут. По Вернблуму ситуация 50 на 50. Ну, уже если полтора игрока минус выбывший Кучаев, плюс добавится еще Леша Березуцкий, который отбыл дисквалификацию — на одну игру собираем 14-15 игроков. Для нас это отличная цифра", — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.
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