Гончаренко: «У Кучаева наверняка разрыв крестообразных связок»

Кучаев получил травму в матче с тульским «Арсеналом» (6:0) в результате столкновения с Игорем Горбатенко

"К сожалению, у Кучаева наверняка разрыв крестообразных связок.

Не стали рисковать Дзагоевым. Он был готов сыграть. Наверняка он сможет сыграть с «Анжи» с первых минут. По Вернблуму ситуация 50 на 50. Ну, уже если полтора игрока минус выбывший Кучаев, плюс добавится еще Леша Березуцкий, который отбыл дисквалификацию — на одну игру собираем 14-15 игроков. Для нас это отличная цифра", — передает слова Гончаренко корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.