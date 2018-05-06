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«Александрия» одолела «Звезду» в дерби
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«Александрия» одолела «Звезду» в дерби 

Евро-футбол.Ру 57 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
30-й тур Премьер-лиги Украины завершался дерби Кировоградской области. «Александрия» была сильнее «Звезды» (1:0). В конце первого тайма единственный гол был забит Андреем Запорожаном.
"Александрия" набрала 39 очков и уверенно лидирует в нижней шестерке, у «Звезды» 30 баллов и четвертое место.
Протокол игры
Александрия
Звезда Кропивницкий
(1:0) Запорожан Андрей 37'
Панькив ЮрийБацула АндрейБондаренко ВалерийПашаев ПавелГитченко Андрей • Запорожан Андрей • Старенький Сергей 76' (Пономарь Виталий (76') • Довгий Алексей 45' • Цуриков АндрейСитало Артём 90' (Шендрик Антон (90') • Грицук Василий 83' (Протасов Евгений (83')
Запасные: Леванидов ВладиславЧеботаев Сергей • Aleksey Zinkevich • Кольцов Виталий
Паст Евгений • Оганесян АрманБратков Антон • Гафаити Адель • Цюпа ИванБилоног Дмитрий 42' • Гедж Арно • Полегенько Павел 54' (Ямполь Ярослав (54') • Драченко МаксимПетров Сергей Владимирович 90' • Чичиков Алексей
Запасные: Загальский ИгорьФатеев ДмитрийЗбунь АлексейЛёпка Роман
06 мая. Стадион «Ника».
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