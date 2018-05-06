«Александрия» одолела «Звезду» в дерби

30-й тур Премьер-лиги Украины завершался дерби Кировоградской области. «Александрия» была сильнее «Звезды» (1:0). В конце первого тайма единственный гол был забит Андреем Запорожаном

"Александрия" набрала 39 очков и уверенно лидирует в нижней шестерке, у «Звезды» 30 баллов и четвертое место.

Протокол игры

Александрия

Звезда Кропивницкий

(1:0) Запорожан Андрей 37'

06 мая. Стадион «Ника».