«Александрия» одолела «Звезду» в дерби 

30-й тур Премьер-лиги Украины завершался дерби Кировоградской области. «Александрия» была сильнее «Звезды» (1:0). В конце первого тайма единственный гол был забит Андреем Запорожаном.
"Александрия" набрала 39 очков и уверенно лидирует в нижней шестерке, у «Звезды» 30 баллов и четвертое место.
Протокол игры
Александрия
Звезда Кропивницкий
(1:0) Запорожан Андрей 37'
Панькив Юрий • Бацула Андрей • Бондаренко Валерий • Пашаев Павел • Гитченко Андрей • Запорожан Андрей • Старенький Сергей 76' (Пономарь Виталий (76') • Довгий Алексей 45' • Цуриков Андрей • Ситало Артём 90' (Шендрик Антон (90') • Грицук Василий 83' (Протасов Евгений (83')
Запасные: Леванидов Владислав • Чеботаев Сергей • Aleksey Zinkevich • Кольцов Виталий
Паст Евгений • Оганесян Арман • Братков Антон • Гафаити Адель • Цюпа Иван • Билоног Дмитрий 42' • Гедж Арно • Полегенько Павел 54' (Ямполь Ярослав (54') • Драченко Максим • Петров Сергей Владимирович 90' • Чичиков Алексей
Запасные: Загальский Игорь • Фатеев Дмитрий • Збунь Алексей • Лёпка Роман
06 мая. Стадион «Ника».