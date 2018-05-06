«Хетафе» с трудом победил на Канарских островах 

Вылетевший в Сегунду «Лас-Пальмас» едва не помешал «Хетафе» в борьбе за место в Лиге Европы. Почти всю игру 36 тура Ла Лиги клуб из пригорода Мадрида не мог вскрыть оборону противника, но все же забил на 88-й минуте, когда отметился Луис Анхель.
Этот успех позволил «Хетафе» выйти на седьмое место и потеснить с него «Севилью».
Протокол игры
Лас-Пальмас
Хетафе
88' Анхель Луис (0:1)
Чичисола Леандро • Мичел Маседо • Гальвес Алехандро • Химо Наварро • Агиррегарай Матиас • Хиль Начо 71' (Хайро Самперио (71') • Аквилани Альберто 61' (Кастельяно Хави (61') • Этебо Огенекаро • Халилович Ален • Эзекиль Имох 61' (Экспозито Эрик (61') • Кальери Хонатан
Запасные: Давид Гарсия • Висенте Гомес • Давид Симон • Лисоайн Рауль
Гуаита Висенте • Даконам Дьене • David Alba • Антунеш Виторину • Портильо Франсиско • Сибасаки Гаку • Diego Barri • Дьедью Амат 78' (Ндоки Мервей (78' 85') • Анхель Луис • Реми Лоик 44' 63' (Видаль Молина (63') • Кальдерон Антонио
Запасные: Пачеко Даниэль • Мартинес Дамиан
06 мая. Стадион «Гран Канария».