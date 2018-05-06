«Хетафе» с трудом победил на Канарских островах

Вылетевший в Сегунду «Лас-Пальмас» едва не помешал «Хетафе» в борьбе за место в Лиге Европы. Почти всю игру 36 тура Ла Лиги клуб из пригорода Мадрида не мог вскрыть оборону противника, но все же забил на 88-й минуте, когда отметился Луис Анхель.

Этот успех позволил «Хетафе» выйти на седьмое место и потеснить с него «Севилью».

Протокол игры

Лас-Пальмас

Хетафе

88' Анхель Луис (0:1)

Гуаита Висенте • Даконам Дьене • David Alba • Антунеш Виторину • Портильо Франсиско • Сибасаки Гаку • Diego Barri • Дьедью Амат 78' (Ндоки Мервей (78' 85') • Анхель Луис • Реми Лоик 44' 63' (Видаль Молина (63') • Кальдерон Антонио

Запасные: Пачеко Даниэль • Мартинес Дамиан

06 мая. Стадион «Гран Канария».