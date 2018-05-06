«Хетафе» победил «Лас-Пальмас» и ворвался в зону Лиги Европы 

В матче 36-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на выезде переиграл «Лас-Пальмас» благодаря голу Анхеля Родригеса. Эта победа позволила «Хетафе» подняться на седьмое место в зону Лиги Европы. «Лас-Пальмас» остался на 19-й позиции.
"Лас-Пальмас" — «Хетафе» — 0:1 (0:0) Гол: Анхель, 88 — 0:1 "Лас-Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Начо Хиль (Самперио, 71), Халилович, Аквилани (Кастельяно, 61), Этебо, Кальери, Эзекиэл (Экспосито, 61).
"Хетафе": Гуаита, Дьедиу (Ндокит, 78), Антунеш, Даконам, Портильо, Сибасаки, Альба (Рубил, 62), Барри, Редондо, Реми (Молина, 63), Анхель