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«Хетафе» победил «Лас-Пальмас» и ворвался в зону Лиги Европы
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«Хетафе» победил «Лас-Пальмас» и ворвался в зону Лиги Европы 

Soccer News 55 минут назад
В матче 36-го тура чемпионата Испании «Хетафе» на выезде переиграл «Лас-Пальмас» благодаря голу Анхеля Родригеса. Эта победа позволила «Хетафе» подняться на седьмое место в зону Лиги Европы. «Лас-Пальмас» остался на 19-й позиции.
"Лас-Пальмас" — «Хетафе» — 0:1 (0:0) Гол: Анхель, 88 — 0:1  "Лас-Пальмас": Чичисола, Химо Наварро, Агиррегарай, Маседо, Гальвес, Начо Хиль (Самперио, 71), Халилович, Аквилани (Кастельяно, 61), Этебо, Кальери, Эзекиэл (Экспосито, 61).
"Хетафе": Гуаита, Дьедиу (Ндокит, 78), Антунеш, Даконам, Портильо, Сибасаки, Альба (Рубил, 62), Барри, Редондо, Реми (Молина, 63), Анхель
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