Максим Боков: «Чалова в сборную? Давайте сейчас и „Барселона“ к нему интерес проявит»

Экс-защитник ЦСКА Максим Боков призвал не торопить события после яркой игры форварда армейцев Федора Чалова в матче с «Арсеналом» (6:0). 20-летний нападающий оформил первый в карьере хет-трик. — Меня не удивила результативность Чалова. Думаю, мальчишка заслужил эти голы, — считает Боков. — С таким упорством он работает на тренировках. Футбольный бог вознаградил его за это. — Может, Станислав Черчесов позовет его после такого в сборную? — Ну, знаете… Давайте сейчас и «Барселона» им заинтересуется, и кто там еще у нас есть из топ-клубов. Дайте сначала Чалову сперва еще только же забить. Тогда поговорим по-другому. Я точно знаю, что у Феди не будет звездной болезни. ( Игорь НОВИКОВ Турнирная таблица чемпионата России по футболу