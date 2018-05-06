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Максим Боков: «Чалова в сборную? Давайте сейчас и „Барселона“ к нему интерес проявит»
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Максим Боков: «Чалова в сборную? Давайте сейчас и „Барселона“ к нему интерес проявит» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков призвал не торопить события после яркой игры форварда армейцев Федора Чалова в матче с «Арсеналом» (6:0). 20-летний нападающий оформил первый в карьере хет-трик.
— Меня не удивила результативность Чалова. Думаю, мальчишка заслужил эти голы, — считает Боков. — С таким упорством он работает на тренировках. Футбольный бог вознаградил его за это.
— Может, Станислав Черчесов позовет его после такого в сборную?
— Ну, знаете… Давайте сейчас и «Барселона» им заинтересуется, и кто там еще у нас есть из топ-клубов. Дайте сначала Чалову сперва еще только же забить. Тогда поговорим по-другому. Я точно знаю, что у Феди не будет звездной болезни. (Игорь НОВИКОВ)
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